Зеленський озвучив всі запитання з опитування 25 жовтня

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив ще три запитання, які планує винести на національне опитування 25 жовтня. Про що хоче дізнатися глава держави, повідомили в його Офісі, вже традиційно розмістивши в мережі Інтернет відеозвернення. Українців запитають про їхнє ставлення до скорочення кількості депутатів парламенту, легалізації медичного канабісу та використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом. Також Володимир Зеленський закликав громадян залишати в коментарях на своїх офіційних сторінках у соцмережах запитання, які потрібно включити до наступних опитувань.

Володимир Зеленський вважає, що скорочення конституційного складу парламенту до 300 депутатів з нинішніх 450 зробить роботу Ради більш ефективною. Однак, для цього необхідно вносити зміни до основного закону, зазначають в ОПУ.

"Для реалізації цієї ініціативи потрібне фінальне голосування парламенту з результатом не менше 300 голосів "за". Це неможливо реалізувати силами виключно фракції партії Слуга Народу, яка підтримує курс Володимира Зеленського. Саме тому президент запропонував народу сказати своє слово та остаточно переконати політиків, що не варто чіплятися за більшу кількість мандатів у Верховній Раді", - йдеться у зверненні.

Світ змінюється, і нам потрібно своєчасно робити висновки

В президентському офісі також пояснили, чому пропонують громадянам висловитися про легалізацію медичного канабісу. Мовляв, це вже зробили в багатьох країнах, що дозволило допомагати хворим з певними діагнозами. "Станом на сьогодні лікувальні препарати на основі канабісу доступні в таких країнах, як Канада або Австралія, Сполучені Штати або Польща, Нова Зеландія або Литва. Українці на території цих і десятків інших держав уже зараз можуть скористатися принципом "канабіс – це ліки", але на території нашої країни це повністю нелегально. Проте суспільна дискусія щодо канабісу відбувається і в Україні. І це справедливо. Світ змінюється, і нам потрібно своєчасно робити висновки та вносити зміни у наш соціальний договір", - роз'яснюють в ОПУ. Там кажуть, що не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів.

Водночас, політики та експерти досі скаржаться на брак інформації про процедуру опитування та джерела його фінансування. Депутати із президентської партії кажуть, що гроші на це дадуть меценати. Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко закликала громадян не брати участь в "фальшивому" опитуванні.

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