National Interest: Чи зможе Зеленський домогтись прориву у відносинах з Росією?

Чи розпочне Україна новий діалог з Москвою, - такою була тема експертної зустрічі, що відбулась в американському аналітичному центрі Center for the National Interest в четвер.

В своїй статті дописувач Едем Леммон переказав основні міркування, висловлені експертами.

Визначним є те, що Україна, після п'яти років війни "не стоїть перед Балканським сценарієм, за яким війна б поляризувала українське населення і зробила б примирення неможливим", - заявив Кіт Дерден, професор Американського університету. Він відзначив, що українці здебільшого позитивно ставляться до Росії і мають "братерські" почуття. Аналітик переконаний, що Зеленського було обрано на платформі пошуку компромісу з Росією. Однак, тепер новий український президент "не має повного контролю над власним урядом". На підтвердження цієї тези Дерден навів нещодавній інцидент, коли міністр закордонних справ не узгодив відповідь Росії на дипломатичну ноту стосовно звільнення українських моряків.

Семюель Шарап з дослідницької корпорації RAND зауважив, що Зеленський стоїть на тих самих позиціях, що і його попередник, підтримуючи інтеграцію до ЄС та НАТО, а також виступаючи проти російського проекту в сфері енергетики "Північний потік 2", переказує Леммон. Говорячи про надання особливого статусу для Донбасу в рамках виконання Мінських домовленостей, Шарап наголосив, що додаткові права регіон може отримати в рамках загальної децентралізації, а надання виключних прав для двох регіонів не спрацює.

Зеленський має відчувати непевність через прагнення деяких європейських країн, таких як Франція, Німеччина та Італія покращити відносини з Росією. Такі настрої в Європі виявили себе і через повернення делегації Росії в ПАРЄ. Про це заявив Джейкоб Гейлбранн, редактор National Interest, пише Леммон. США також йдуть подібним шляхом: "Президент Трамп раніше скасував заплановану зустріч з президентом Путіним декілька місяців тому саме через затримання українських моряків, говорячи, що він не зустрінеться з Путіним до їх повернення, і все ж зустріч відбувається, хоча Росія продовжує їх утримувати", - цитує Гейлбранна видання.

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