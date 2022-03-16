З Києва під вогнем Зеленський промовлятиме до Конгресу США

У Конгресі США 16 березня очікують промови українського президента Володимира Зеленського, який використає нагоду для, як передбачають, нових закликів до американців підтримати Україну в умовах повномасштабної російської агресії.

Зеленський впродовж понад трьох тижнів від початку російського вторгнення вже промовляв до депутатів Європейського парламенту, Британського парламенту, а також до парламентарів Канади та до учасників масових демонстрацій на підтримку України у європейських містах.

Український президент матиме можливість подякувати США за вже надану допомогу і закликати до додаткових постачань зброї та запровадження нових жорсткіших санкцій проти Росії.

З Вашингтона повідомляють, що президент США Джо Байден виступить після президента Зеленського з оголошенням про виділення військової допомоги Україні ще на 800 мільйонів доларів.

Більшість жертв, які ми бачимо, це результат бомбардувань наших міст з неба.

Агентство Associated Press, посилаючись на неназваного офіційного представника, каже, що ті кошти, які разом з оголошеними минулого тижня сумами сягатимуть 1 мільярда, включають видатки на засоби протиповітряного захисту і протитанкову зброю.

Закриття українського неба для російських ракет і літаків, які невпинно бомбардують українські міста, ймовірно знову буде одним із закликів, що постійно лунають від України на адресу міжнародної спільноти.

Раніше президент Байден та інші західні лідери, включно з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, заявляли, що альянс не може взяти на себе зобов’язання обороняти український повітряний простір, бо це означало б початок прямих бойових дій проти російської армії, а отже - розширення війни.

Український президент Зеленський на це зауважує, що найкращим способом запобігання розширенню війни у Європі були б ще активніші міжнародні дії проти Росії в усіх сферах.

Українські представники зокрема та деякі західні лідери наголошують, що є багато інших способів активної військової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам цього тижня, що надання літаків - винищувачів «допомогло б створити противагу бойовій ситуації в небі».

Він підкреслив, що «більшість жертв, які ми бачимо, це результат бомбардувань наших міст з неба».

«Було б дуже важливо, щоб усі країни, які мають на складах зброю виготовлену в радянські часи передали її нам, щоб посилити нашу здатність оборонятися», - сказав Кулеба.

Польща пропонувала передати українській армії свої літаки радянського виробництва, на яких можуть літати українські пілоти, але ідея загрузла в суперечках щодо втілення тієї пропозиції.

Варшава наполягає, що такі дії повинні бути кроком не однієї окремої держави, а всього НАТО.

Польські урядовці також заявляли, що готові до такого кроку в комплексі заходів, які б означали, що Польща збереже свою обороноздатність, отримавши заміну для своєї авіації.