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З Києва під вогнем Зеленський промовлятиме до Конгресу США
У Конгресі США 16 березня очікують промови українського президента Володимира Зеленського, який використає нагоду для, як передбачають, нових закликів до американців підтримати Україну в умовах повномасштабної російської агресії.
Зеленський впродовж понад трьох тижнів від початку російського вторгнення вже промовляв до депутатів Європейського парламенту, Британського парламенту, а також до парламентарів Канади та до учасників масових демонстрацій на підтримку України у європейських містах.
Український президент матиме можливість подякувати США за вже надану допомогу і закликати до додаткових постачань зброї та запровадження нових жорсткіших санкцій проти Росії.
З Вашингтона повідомляють, що президент США Джо Байден виступить після президента Зеленського з оголошенням про виділення військової допомоги Україні ще на 800 мільйонів доларів.
Більшість жертв, які ми бачимо, це результат бомбардувань наших міст з неба.
Агентство Associated Press, посилаючись на неназваного офіційного представника, каже, що ті кошти, які разом з оголошеними минулого тижня сумами сягатимуть 1 мільярда, включають видатки на засоби протиповітряного захисту і протитанкову зброю.
Закриття українського неба для російських ракет і літаків, які невпинно бомбардують українські міста, ймовірно знову буде одним із закликів, що постійно лунають від України на адресу міжнародної спільноти.
Раніше президент Байден та інші західні лідери, включно з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, заявляли, що альянс не може взяти на себе зобов’язання обороняти український повітряний простір, бо це означало б початок прямих бойових дій проти російської армії, а отже - розширення війни.
Український президент Зеленський на це зауважує, що найкращим способом запобігання розширенню війни у Європі були б ще активніші міжнародні дії проти Росії в усіх сферах.
Українські представники зокрема та деякі західні лідери наголошують, що є багато інших способів активної військової допомоги Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам цього тижня, що надання літаків - винищувачів «допомогло б створити противагу бойовій ситуації в небі».
Він підкреслив, що «більшість жертв, які ми бачимо, це результат бомбардувань наших міст з неба».
«Було б дуже важливо, щоб усі країни, які мають на складах зброю виготовлену в радянські часи передали її нам, щоб посилити нашу здатність оборонятися», - сказав Кулеба.
Польща пропонувала передати українській армії свої літаки радянського виробництва, на яких можуть літати українські пілоти, але ідея загрузла в суперечках щодо втілення тієї пропозиції.
Варшава наполягає, що такі дії повинні бути кроком не однієї окремої держави, а всього НАТО.
Польські урядовці також заявляли, що готові до такого кроку в комплексі заходів, які б означали, що Польща збереже свою обороноздатність, отримавши заміну для своєї авіації.
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Байден їде у Брюссель на саміт НАТО. Не виключена зустріч із Зеленським
Президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Брюссель, де проведе зустріч із лідерами НАТО та Європейської комісії на тему російського вторгнення в Україну.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у вівторок.
“Мета (президента США) - зустрітися особисто, віч-на-віч із нашими європейськими партнерами, обговорити, де ми є в цьому конфлікті, у вторгненні Росії в Україну”, - заявила речниця Адміністрації президента США.
Тим часом на сайті Білого дому повідомили, що Джо Байден у Брюсселі візьме участь у “у надзвичайному саміті НАТО 24 березня, щоб обговорити поточні зусилля зі стримування та оборони у відповідь на неспровокований та невиправданий напад Росії на Україну, а також підтвердили нашу залізну відданість союзникам по НАТО”.
На саміті Європейської Ради Президент Байден має намір обговорити із партнерами, серед іншого, економічні санкції щодо Росії та гуманітарну підтримку постраждалим у цій війні.
На уточнююче питання журналістів, чи відвідає Байден Польщу і має намір зустрітися із президентом Зеленським, Псакі відповіла, що наразі “немає інформації, яку ми готові оголосити”.
“Щодо зустрічі чи іншого контакту із президентом Зеленським, у цьому питанні ми ще узгоджуємо деталі візиту”, - сказала речниця Білого дому. - “Ми досі працюємо над остаточними деталями цього візиту”.
За словами Псакі, позиція президента США щодо “закритого неба” для України наразі не змінилась.
“Президент змушений ухвалювати рішення, зважаючи, що є в інтересах нашої національної безпеки та в інтересах глобальної безпеки. Він продовжує вважати, що “закриття неба” сприяло б ескалації і спричинило б війну з Росією", - заявила речниця Білого дому. - “Це має більше ризиків, ніж переваг”.
Джен Псакі також повідомила, що президент США Джо Байден слухатиме звернення президента України Володимира Зеленського до обох палат Конгресу США, що заплановане на середу, 16 березня.
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