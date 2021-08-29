Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Зустріч Зеленського та Байдена перенесли на 1 вересня

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня. Про це українській службі "Голосу Америки" підтвердили у Білому домі.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту".

Дивіться також: Офіційні заяви друзів України у Конгресі до Дня Незалежності

Офіційні заяви друзів України у Конгресі до Дня Незалежності. Відео
Embed
Офіційні заяви друзів України у Конгресі до Дня Незалежності. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG