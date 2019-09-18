Зеленський не підіграватиме Трампу у виборах, - сенатор США розповів, які серйозні теми та жарти звучали на зустрічі з президентом України

"Коли ми приїхали, неофіт, який, як видавалось, прийшов нізвідки, міцно контролював українську політику", - пише сенатор від Демократичної партії США Кріс Мерфі про Зеленського у своїй статті, виданій за результатами поїздки до Європи на початку вересня.

Мерфі та сенатор-республіканець Рон Джонсон побували в Україні в рамках свого європейського турне, що також включало візити до Німеччини, Сербії та Косово.

Він вражає ентузіазмом та чіткою зосередженістю на виконанні двох основних передвиборчих обіцянок – очищенню українського уряду та зменшенню напруги у відносинах з Росією

Зеленський справив потужне враження на Мерфі під час зустрічі. "Він вражає ентузіазмом та чіткою зосередженістю на виконанні двох основних передвиборчих обіцянок – очищенню українського уряду та зменшенню напруги у відносинах з Росією", - пише сенатор про україснького президента.

На зустрічі Мерфі запитав Зеленського про "ймовірні спроби адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, переконати український уряд відкрити надумане слідство дій членів родини Байдена". "Пане президенте, сподіваюсь, ви проігноруєте ці запити від радників політичної кампанії президента. Це буде катастрофою для відносин США та України, якщо складеться враження, що Україна намагається втрутитись до американських виборів", - зауважив Мерфі. Зеленський був готовий до запитання, пише Мерфі, і дав чітко зрозуміти, що уряд не має наміру політично підігравати Трампу.

Під час зустрічі з Зеленським вийшла курйозна ситуація, коли сенатор- республіканець Рон Джонсон вдягнув на зустріч з українським президентом значок з українським та американським прапорами. "У мене лише один", - пожалівся Джонсон, розповідає Мерфі. "Чудово, тепер виглядатиме, що я не так сильно дбаю, як Ви!" – пожартував Мерфі. Під час зустрічі Зеленський одразу відзначив значок Джонсона. "Я ж пожартував над колегою-сенатором: "Пане президенте, він мав два, але, як типовий республіканець, не заходів зі мною ділитись", - пише Мерфі.

Перебуваючи в Україні сенатори наполігли на своїй участі в церемонії відкриття нового Вищого Антикорупційного суду в Україні. Таким чином законодавці засвідчили підтримку США зусиллям Зеленського з подолання корупції. Спершу в Посольстві США в Україні, яке займалось візитом сенаторів, говорили, що такі термінові зміни до розкладу буде важко внести.

"Ми вас почули, - сказав Мерфі представнику Посольства відповідальному за візит, - але саме це ми робитимемо завтра. Ми хочемо піти на церемонію. Скажіть їм, що ми будемо. Впевнений, все спрацює", - згадує свої слова Мерфі і участь сенатоірв у церемонії було організовано.

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