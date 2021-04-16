Ідею провести саміт з лідерами США, України, Німеччини й Франції у Білому домі не розглядали - Псакі

Білий дім іще не розглядав ідею провести саміт за участі президентів США, України, Франції й канцлерки Німеччини. Про це повідомила прес-секретарка адміністрації Джо Байдена Джен Псакі.

"Я не чула про це від нашої команди із національної безпеки, про те, чи у нас є плани чи рішення про участь", - сказала Псакі у відповідь на запитання журналіста про таку пропозицію від президента Володимира Зеленського (невідомо, чи йдеться про нові чи попередні пропозиції Зеленського до США про приєднання до Нормандського формату, - ред.).

Раніше Зеленський кілька разів озвучував ідею про те, що США варто приєднатись до переговорів у Нормандському форматі, що передбачає участь лідерів чотирьох країн: України, Німеччини, Франції та Росії.

У п'ятницю під час візиту у Париж Зеленський повідомив, що триває робота над підготовкою наступної зустрічі у Нормандському форматі: "Вважаю, що ми наближаємося до наступного засідання «Нормандської четвірки». Вважаю, що воно можливе. 19 квітня буде засідання радників «Нормандської четвірки». Буде обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери, зроблені французькою та німецькою стороною. Будуть доповнення від України. Ці кластери розглядаються також Росією. Всі чотири країни підготують додатки до цих кластерів: з чим згодні, з чим не згодні".

В інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, що передувало зустрічі Зеленського із французьким президентом Еммануелем Макроном, український очільник так прокоментував відносини зі США за нової адміністрації у Білому домі: "Я розумію, що Сполучені Штати – велика країна і що у них є відносини, підтримка чи складнощі з багатьма країнами. Я не кажу, що ми особливі і найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було. Хоча, мені здається, зараз у європейській частині світу через те, що відбувається в Україні, ми дуже важливі".

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