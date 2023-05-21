Коли і скільки винищувачів отримає Україна? Зеленський розповів про F-16

Україна наполегливо працювала над питанням щодо надання літаків західного зразка, і рішення партнерів про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах є першим кроком до посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Хіросімі.

"Сьогодні для нас відкрита місія тренувань. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми працюватимемо, щоб це одразу були максимально досвідчені люди, з великим досвідом, щоб скоротити процес навчання. Щоб у нас з'явилось посилення нашого протиповітряного захисту", – наголосив Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналіста російської служби Голосу Америки Михайла Комадовського.

Глава України висловив переконання, що Київ отримає сучасні західні винищувачі. За його словами, вже є розуміння, які держави готові працювати для цього: "Я не можу вам зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків, я не можу вам точно сказати, коли це буде, - ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо, щодня ми втрачаємо людей".

На уточнююче запитання інших журналістів, чи Зеленський впевнений, що Україна все ж отримає винищувачі, адже поки жодна з країн не підтвердила такі наміри, він відповів: "Ми будемо працювати над цим. Я впевнений, тому що в нас вже є розуміння, з якими державами ми працюємо, ми працювали ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16, тобто у нас будуть літаки. Я не можу вам сказати скільки, це не секрет, тому що я дійсно не знаю".

Також під час прес-конференції Зеленського запитували зокрема про контрнаступ. Він відповів: "Вибачте, будь ласка, всі ваші запитання такі, що я повинен відповідати на них поки що дуже загально. Росія відчує, коли буде контрнаступ".

При цьому нині президент США Джо Байден пояснив, що прийняв рішення про F-16 для України саме зараз, адже раніше винищувачі не були пріоритетом для оборони, до прикладу, в Бахмуті. Натомість тепер в разі успіху контрнаступу ЗСУ, "коли росіяни відійдуть на велику відстань, щоб зберегти свої командні центри, до яких не може досягати певна зброя, яку вони (українці) зараз мають, тож тоді ці винищувачі, F-16, зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі".

Байден пояснив, що не очікує, що ці літаки будуть найближчим часом використані в українському контрнаступі, натомість вони допоможуть зміцнити українську авіацію у майбутньому. Також за словами глави Білого дому, Зеленський запевнив його, що Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по території Росії.

Раніше в інтерв'ю Голосу Америки екс-командувач ВПС Британії Грег Бегвелл розповів, що за його оцінками, "F-16 пропонуватимуть з таких країн, як Нідерланди, Бельгія, Польща, Португалія", які "вже мають план їх замінити або вже почали заміну на такі винищувачі як F-35", що може допомогти процесу.