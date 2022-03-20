Зеленський перед Кнессетом порівняв війну Росії в Україні із Другою світовою і закликав не бути байдужими

Президент України Володимир Зеленський порівняв повномасштабне російське вторгнення в Україну з Другою світовою війною під час виступу через відеозв’язок перед парламентом Ізраїлю (Кнесетом).

"24 лютого 1920 року було засновано Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партію, яка забрала мільйони життів, … нищила народи. 24 лютого 2022 року було віддано злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення в Україну", – сказав він у зверненні.

"Коли нацистська партія йшла Європою і хотіли знищити все, знищити всіх. Хотіла підкорити народи. І не залишити від нас, від вас нічого. І навіть імені й сліду. Вони називали це «остаточним вирішенням єврейського питання»... Але почуйте, що звучить зараз у Москві. Почуйте, як там знову кажуть ці слова: «остаточне рішення». Але вже щодо, так би мовити, до нас, до «українського питання»", – сказав президент України.

Зеленський також підняв питання про бажання Ізраїлю продати Україні систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

"І зауважу лише одне: байдужість вбиває... Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона – вона найкраща... Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, - продовжив Зеленський. - Або чому Ізраїль не запровадив потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все одно обирати вам, шановні брати й сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю".

Виступ українського глави транслювався у прямому ефірі в центрі Тель-Авіва, після чого відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України.

Як пише "Радіо Свобода", більше ніж один мільйон із 9,5 мільйонів жителів Ізраїлю мають коріння в Росії або інших країнах колишнього Радянського Союзу.

Уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Беннет намагався бути посередником між двома сторонами і провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Він також зустрівся з Путіним у Москві 5 березня.

При цьому в містах Ізраїлю відбулися вуличні протести із засудженням вторгнення Росії.

Зеленський вже виступав зі зверненнями до кількох законодавчих органів інших країн, зокрема, Конгресу США, Палати громад Великої Британії та німецького Бундестагу.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters, Уніан