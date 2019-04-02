Зеленський може виявитись президентом при впливовому прем'єрі, - британський політолог

У разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента в Україні, він може зрештою опинитись у ролі, яку свого часу виконував президент Росії Дмитром Медведєв, коли прем'єр-міністром Росії був Володимир Путін. Про це, коментуючи результати першого туру президентських виборів в Україні, заявив політолог, експерт Королівського коледжу у Лондоні, Александр Кларксон.

"Якщо Зеленський переможе, він може зрештою опинитись у ролі президента Діми, при впливовому прем'єр-міністрі на зразок Вови, наприклад при Авакові", - відзначив експерт у Twitter, очевидно маючи на увазі період президентства у Росії Дмитра Медведєва, під час якого, як вважається, вся повнота влади перебувала у тодішнього прем'єр-міністра Росії Путіна.

Якщо Зеленський переможе, він може зрештою опинитись у ролі президента Діми, при впливовому прем'єр-міністрі на зразок Вови, наприклад при Авакові

Попри значний відрив Зеленського від Порошенка, Кларксон відзначив, що "Порошенко вивчив ази політичної боротьби у Кучми і може успішно здійснювати значний тиск на Зеленського".

1-го квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю "НВ" назвав лідера першого туру виборчих перегонів в Україні "порядною людиною з іншого світу".

Арсен Аваков відзначив, що на його думку Зеленський "готовий делегувати повноваження", але вказав, що якщо Зеленський делегує повноваження "негідникам", це зашкодить Україні.

У лютому в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" Аваков відзначав, що у разі перемоги Зеленського, в Україні може відбутись перехід до парламентаризму.

Вважаю, якщо Зеленський переможе на виборах, процес переходу до парламентської республіки буде прискорений

"Вважаю, якщо Зеленський переможе на виборах, процес переходу до парламентської республіки буде прискорений, — зазначає міністр. — Навіть цей парламент, на мій погляд, готовий підтримати парламентську республіку. Парламентаризм — комфортніше для всіх", - заявляв тоді Аваков.

Коментуючи результати першого туру виборів в Україні, Кларксон наголосив, що про майбутнє Зеленського у протистоянні із Порошенком за президентство можна буде судити на основі рішень Зеленського щодо провідних фігур у його ймовірному уряді.

"Якщо він обере фігур, які заповнюють його власні слабини, з точки зору більш націоналістично налаштованих виборців та тих, хто орієнтується на питання державної безпеки - він нейтралізує можливу критику Порошенка з цих питань", - відзначає Кларксон.

Експерт також наголосив, що у разі перемоги Зеленський "може виявитись занчно цікавішим, ніж передбачають поширені зараз описи його як "коміка".

У нього буде шанс проштовхнути зміни, які вже давно необхідні Україні, встановити нові правила для країни та гарантувати їх дотримання

"Але у разі перемоги вирішальним буде те, як він проведе вибори до Ради і кого спробує провести на посаду прем'єр-міністра", - заявив Кларксон.

Водночас інший західний експерт Балаш Ярабік з центру Carnegie, відзначає, що у разі перемоги Зеленський може заручитись підтримкою олігархів, яка дозволить йому проводити зміни у країні.

"Чимало осіб, включно з олігархами у країні, будуть тяжіти до Зеленського. Якщо так і станеться, у нього буде шанс проштовхнути зміни, які вже давно необхідні Україні, встановити нові правила для країни та гарантувати їх дотримання. Якщо Зеленському це вдасться (а це під великим знаком питання), не залишиться місця для жартів та імпровізацій", - розмірковує Ярабік.

Як повідомляють українські ЗМІ, на тлі, як видається, виходу Володимира Зеленського та Петра Порошенка до другого туру виборів центральним стає питання дебатів між ними. У Порошенка наполягають на проведенні таких дебатів, у Зеленського заявили, що готові до дискусії, але чекають вибачень від Президента України, який раніше називав Зеленського "маріонеткою Коломойського".

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