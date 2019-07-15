Зеленський змінює послів у 12 країнах, зокрема, у США

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників українських дипломатичних установ, повідомляє офіс президента.
«Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. Відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом», – йдеться на сторінці офісу у Фейсбук.
Наразі посольство України у США очолює Валерій Чалий. Минулого тижня в ефірі програми Голосу Америки "Час-Тайм" він заявив, що вважає, що президенти Трамп і Зеленський зможуть порозумітись під час особистої зустрічі.
Чалий повідомив, що посольство "працює" над підготовкою візиту Зеленського до Вашингтона, але не назвав можливих дат.
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