Зеленський змінює послів у 12 країнах, зокрема, у США

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників українських дипломатичних установ, повідомляє офіс президента.

«Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. Відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом», – йдеться на сторінці офісу у Фейсбук.

​Наразі посольство України у США очолює Валерій Чалий. Минулого тижня в ефірі програми Голосу Америки "Час-Тайм" він заявив, що вважає, що президенти Трамп і Зеленський зможуть порозумітись під час особистої зустрічі.

Чалий повідомив, що посольство "працює" над підготовкою візиту Зеленського до Вашингтона, але не назвав можливих дат.

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