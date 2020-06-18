Втягування України в американські вибори відволікає увагу від необхідних реформ - експерт German Marshall Fund

Втягування України у американські політичні процеси становить проблему для держави. Про це заявив експерт аналітичного центру German Marshall Fund of the United States Джонатан Кац під час віртуальної зустрічі "Саміт робочої групи США-Україна" у середу.

"Це мало негативий вплив і на Україну і на відносини (із США - прим. ГА). Все ще існує потужна двопартійна підтримка України у Вашингтоні, і, на мою думку, ситуація не зміниться, але ми перебуваємо посеред президентської кампанії у США. Втягування України у цей процес не сприяє їй зусиллям спрямованим на реформи, а навпаки відволікає увагу від того, що треба зробити на домашньому фронті", - заявив Кац.

Як повідомляла "Українська правда", керівництво антикорупційних органів НАБУ та САП заявило про пропозицію їм хабаря у 6 мільйонів доларів за закриття провадження проти екс-міністра екології Миколи Злочевського. Злочевський є власником компанії "Бурісма", де працював і син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Тема роботи Хантера у компанії є елементом звинувачень на адресу Джо Байдена у буцімто неналежному втручанні в Україні у минулому з метою сприяти компанії та ін. Байден відкидає звинувачення. У Burisma заявили, що Злочевський, інші співробітники не мають відношення до подій.

"Микола Злочевський ні до кого не звертався з проханнями про вчинення неправомірних дій і жодним чином не сприяв таким діям; а також не має відношення до продемонстрованих коштів або будь-яких очікувань щодо подарунків до дня народження", - йдеться у заяві компанії.

Втягування України у цей процес не сприяє їй зусиллям спрямованим на реформи, а навпаки відволікає увагу від того, що треба зробити на домашньому фронті

Як повідомляє "Радіо Свобода", директор НАБУ звертав увагу, що епізод не пов’язаний із діяльністю в раді директорів компанії «Бурісма» Хантера Байдена.

Попри це у середу особистий адвокат президента США Дональда Трампа, Руді Джуліані у Twitter пов'язав події в Україні із Джо Байденом.

"Українська поліція захопила 6 мільйонів доларів хабарів заплачених, щоб закрити нову справу щодо корумпованої "Бурісма". Ці гроші - це продовження багатомільйонних хабарів, які Джо Байден, Хантер Байден та президент Порошенко заробили, щоб використати свої посади для того, щоб вбити першу справу. Все приховано!" - заявив Джуліані, не наводячи доказів.

Минулого року Джуліані був ключовим елементом спроб адміністрації США підштовхнути владу України до офіційних оголошень про початок розслідувань пов'язаних із діяльністю Джо Байдена в Україні, буцімто втручання у вибори у США 2016-го року з України та ін. Звинувачення у тиск уз боку адміністарції США на Україну лягли в основу процесів імпічменту щодо Трампа у Палаті представинків та Сенаті США. У Палаті представників Демократична більшість оголосила Трампу імпічмент, але у Сенаті Республіканська більшість виправдала президента.

У травні міжнародну увагу привернуло оприлюдненням народним депутатом Деркачем буцімто записів розмови між тодішнім президентом України Петром Порошенко та Байденом. У розмові серед іншого піднімалось питання звільнення Шокіна. Деркач у своїх коментарях пов'язав репліки із буцімто спробою Байдена сприяти компанії "Бурісма", але на самих записах компанія, або ж син Джо Байдена, Хантер не згадувались.

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