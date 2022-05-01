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"Тиск продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться", - конгресмен Мікс після візиту до Києва
Захід не зупинить санкції проти Росії за її війну в Україні через заяви з боку РФ про використання ядерної зброї у війні в Україні. Про це у відповідь на запитання Голосу Америки представники американської конгресової делегації на чолі зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі заявили під час прес-конференції у Польщі за підсумками візиту до Києва 1 травня.
Демократ Адам Шифф, який очолює Комітет Палати представників Конгресу з розвідки, прокоментував для Голосу Америки заяви російських посадовців щодо загрози використання ядерної зброї: "Думаю, з боку російського міністра закордонних справ говорити так, як він це робить, - глибоко безвідповідально, і ми не будемо залякані їхніми погрозами, ми продовжимо допомагати Україні захищати себе".
Наприкінці квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни "реальні" й "вельми суттєві". Пізніше Лавров сказав, що Росія "нікому не погрожує ядерною війною" і не вважає, що Росія перебуває у стані війни із НАТО, але відчуває, що "НАТО вважає, що веде війну з Росією".
"Чого Путін не очікував, це нашої єдності. [...] Він думав, що він зможе нас розділити, але йому не вдалось цього зробити", - сказав конгресмен-демократ Грегорі Мікс, і зауважив, що якщо президент Росії Володимир Путін вдасться до використання зброї масового ураження (unconventional weapon - ред.), як-то хімічної чи ядерної зброї, він зіткнеться із відповідними наслідками.
Тому, додав Мікс, про послаблення санкцій США та союзників проти Кремля не йдеться: "Все лише зростатиме: тиск ззовні, тиск зсередини, йому буде нікуди дітись, ми продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться".
"Не давайте хуліганам себе залякати. Якщо вони погрожують, ви не можете відступити", - сказала Пелосі у відповідь на запитання Голосу Америки під час прес-конференції. Вона додала, що невдовзі в Україну надійде додаткова американська допомога.
"Америка підтримує Україну. Ми підтримуватимемо Україну аж до перемоги. Наша делегація вчора мала важливу нагоду і велику честь зустрітися з президентом України. Наші дискусії були зосереджені на таких темах як безпека, гуманітарна допомога, економічна допомога і, врешті, відновлення після перемоги", - розповіла Пелосі.
За її словами, президент Джо Байден невдовзі підпише прийнятий законопроект про ленд-ліз Україні, а тим часом у Конгресі зараз працюють над трансформацією значного фінансового запиту президента Байдена у пакет законів: "Ми дуже горді, що це відбувається на додачу до того, що ми вже зробили, включаючи санкції, припинення купівлі російської нафти, зупинення нормальних торгових відносин із Росією".
"Путін [...] перейшов межу багато разів. Він вчинив воєнні злочини, він атакував пологові будинки, за його керівництва були вчинені масові вбивства, і США та інші країни повинні будуть допомогти у збиранні доказів", - під час прес-конференції заявив конгресмен-демократ Джим Макговерн. - "Ми маємо спитати, чи світ змусить його відповісти за його воєнні злочини. Бо якщо ми цього не зробимо, вірогідність того, що він чи хтось інший вчинить це знову, зросте".
Макговерн додав: "Ми хочемо, щоб ця війна зупинилась, щоб вбивства зупинились. А наслідки цієї війни можуть стосуватись не лише народу України, а й усього світу. Він (Путін - ред.) загострює проблему голоду у світі, тож ми маємо притягти його до відповідальності. [...] Це війна Путіна, і ми протистоїмо хулігану".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Пелосі стала найвищою американською посадовицею, що відвідала Київ від початку російської війни.
28 квітня президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 млрд на підтримку України: більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
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"Ми з вами аж до перемоги", - спікерка Палати представників Конгресу зустрілась із Зеленським у Києві
Сполучені Штати підтримуватимуть Україну аж до її перемоги у війні з Росією. Про це заявила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка 1 травня побувала у Києві з неоголошеним візитом.
Як написала Пелосі у Twitter, американські законодавці прибули в Україну, "щоб вшанувати українців, які самовіддано захищають демократію, і заявити: ми з вами аж до перемоги".
Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським Пелосі заявила: "Ми вважаємо, що ми відвідуємо вас, щоб подякувати вам за вашу боротьбу за свободу".
"Коли ми повернемось до США, ми зробимо це краще поінформованими, глибоко натхненними і готовими робити те, що потрібно, щоб допомогти українському народові у його захисті демократії для їхньої держави і для всього світу", - додала вона.
У відповідь Зеленський подякував Сполученим Штатам і особисто спікерці за "сигнал потужної підтримки" і наголосив, що "США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації".
"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і Президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це", - сказав український президент.
За особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці та підтримку України Зеленський нагородив Пелосі орденом княгині Ольги.
Під час зустрічі із Зеленським Пелосі також повідомила, що невдовзі в Україну надійде додаткова американська допомога. За словами спікерки, в Конгресі зараз працюють над трансформацією значного фінансового запиту президента Байдена у пакет законів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, 28 квітня президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 млрд на підтримку України: більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
Також днями Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про ленд-ліз, що дозволить США надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою.
Про поїздку конгресової делегації в Україну не повідомлялося заздалегідь. Як відзначає AP, Пелосі - найвища американська посадовиця, що відвідала Київ від початку російської війни, адже спікер Палати представників Конгресу посідає друге місце після віце-президента у переліку наслідування повноважень президента США, тобто фактично - третя людина в ієрархії політичної системи Сполучених Штатів.
Після відвідин Києва американська делегація вирушила до Польщі, зокрема, щоб обговорити питання співпраці США, Польщі та НАТО у підтримці України.
24 квітня Київ відвідали державний секретар США Етоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, переговори з якими президент України Володимир Зеленський назвав "обнадійливими і результативними".
Повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Росія називає "спецоперацією" з "демілітаризації".
У статті використано матеріали AP, "Радіо Свобода"
Президент США згадав про загибель журналістки "Радіо Свобода" Віри Гирич у промові до Асоціації кореспондентів Білого дому
Президент Сполучених Штатів Джо Байден згадав про загибель журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич у своїй промові перед працівниками медіа, які висвітлюють роботу Білого дому.
Байден виступив на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Він перелічив злочини, зокрема, проти журналістів та медіа в ході повномасштабної агресії Росії проти України. Серед них президент США назвав загибель Віри Гирич внаслідок обстрілу в Києві.
«Одна журналістка з Радіо Свобода була вбита всього кілька днів тому. Так багато з вас розповідають історії, роблять фотографії і відео того, що там (в Україні – ред.) відбувається, чисту правду – показують руйнування і воєнні злочини», – сказав Байден.
У своїй промові він додав, що світ «побачив сміливість українського народу завдяки сміливості американських репортерів у цій кімнаті та їхніх колег по всьому світу і на місці подій».
Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу житлового району Києва 28 квітня. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками вранці 29 квітня.
Внаслідок обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.
Міноборони Росії, де війну в Україні називають "спецоперацією" з "демілітаризації", заявило, що удар по Києву 28 квітня нібито знищив виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем». Українська влада цю інформацію не підтверджувала.
"Ми хочемо, щоб світ знав правду", - прес-секретарка "Охматдиту" про історії поранених на війні дітей і роль медіа у протидії пропаганді РФ
Фотографувати поранених на війні українських дітей, збирати історії свідків воєнних злочинів і передавати ці докази світовим медіа. Таку місію для себе від початку війни обрала прес-служба найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит». Про свою співпрацю із провідними світовими медіа і важливість донесення правди для боротьби проти російської пропаганди - в інтерв'ю прес-секретарки «Охматдиту» Анастасії Магеррамової.
Анастасіє, розкажіть, як ви почали знімати на камеру поранених на війні дітей і записувати їхні історії?
Я - прес-секретарка Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Це найбільша дитяча спеціалізована лікарня України. Але від початку війни лікарня надає допомогу і дорослим в тому числі. Я жила у лікарні, жила, працювала від початку війни і в мене навіть іншої думки не було не було, щоб цього не робити, тобто ми з моєю колегою Лідією Дмитрашко з прес-служби фіксували абсолютно все, що відбувається у лікарні.
Починаючи від першого ми все знімали, фільмували, як привозять до нас дітей з осколковими пораненнями, мінно-вибуховими, кульовими. Так, прибували діти з бойовими травмами, звичайні людини, це жахливі речі відбувалися.
Наскільки складно щодня бачити такі історії? Чому це потрібно?
До нас надходили діти, які отримали травми через війну, через військові дії, через російське вторгнення. Ми брали інтерв'ю, тобто у нас багато є свідків цих злочинів, яких ми знімали, це не один десяток людей, які стикнулись із жахами війни і які готові про це говорити.
Звичайно, це складно і для нас, і для цих людей, - згадувати ці жахи, коментувати. Але ми розуміємо, що ми хочемо, щоб світ знав правду. Ми хочемо справедливості, за нами правда, за нами справедливість, і ми хочемо це доносити світу, щоб отримати допомогу, щоб отримати підтримку і щоб війна закінчилась якнайшвидше і щоб винні були покарані.
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Ми бачимо що російська пропаганда дає свої плоди і має своїх прихильників. І ми маємо переважати, ми маємо зі свого боку надавати достовірну інформацію, щоб світ знав правду, бо люди, будучи на іншому континенті, вони не знають, що тут відбувається. А ми тут працюємо, ми бачимо цих постраждалих, ми чуємо їхні історії. Тобто коли запитують: «А звідки ви знаєте, що там робиться?»..
Ми кожен день бачимо постраждалих. Ми кожен день спілкуємось з ними. І це не один десяток людей. І сотні людей не можуть бути акторами і грати.
Чиї історії найбільше закарбувались у пам'яті?
Ми бачимо дітей з відірваними пальцями, з відірваними кінцівками, з кулями в обличчі, з осколками в ногах, в ребрах, з жахливими пораненнями на спині. Тобто надивились всякого. Є діти, які померли, на жаль, через травми, отримані внаслідок воєнних дій та через російських військових. Бо ми чуємо історію, коли просто впритул був розстріляний батько на очах у сина, і він це коментує, він це пам'ятає, і сам отримав кульове поранення.
Ми чуємо історію, як у дівчинки 6-тирічної на очах мама загинула через те, що снаряд влучив у їхній будинок; і вона малює малюнки в блокнотику кожен день для своєї мами загиблої.
Ми чуємо історію, як дівчинка виїжджала з мамою з Ірпеня і потрапила під мінометний обстріл, і це був так званий «зелений коридор», але все одно російська сторона почала обстріл, й жахливі травми отримала дитина з мамою. Чи коли виїжджала родина з Чернігова, яка потрапила під обстріл…
У нас був чоловік, пацієнт Олександр з Бучі, на його очах убили його дружину та двох синів маленьких і весь його світ загинув в одну секунду.
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Чи можна звикнути до такого?
Насправді, я вже думала, що я вже звикла, бо я тут вже два місяці одне й те саме розказую. Інколи журналісти приходять, і я дуже спокійно це розказую, бо я вже звикла…
Я просто знаю всі історії, всіх постраждалих напам'ять. Я цим живу, я бачу в цьому сенс. Але це дуже важко. Вчора, наприклад, я була на інтерв'ю у дівчинки з Маріуполя, їй 12 років, звати Кіра. Тата в неї в Маріуполі вбили, мама в неї померла, коли тільки вона народилась. Дівчинка була вивезена на непідконтрольну територію спочатку, в неї було поранення, вона підірвалася на розтяжці. Вона розказує, що там дуже було страшно, що там дуже бахкало. Вона розповідає, що тата її вбили, а вона каже, що вона береже його телефон…
Через обстріли, через небезпеку, через війну дітки не могли та дехто і досі не може дістатися «Охматдиту», щоб отримати допомогу. І це є окремим нашим болем, що велика кількість дітей постраждалих не доїхали до лікарні.
Були у нас такі випадки, що нам телефонують, кажуть: «До вас везуть трьох поранених дітей, дві дитини поранені в голову, одна – в груди». І ми чекаємо, все знімаємо, що ми чекаємо трьох поранених дітей, вже розгорнули операційні, і потім дзвінок, що одна дитина загинула. Другий дзвінок, що друга дитина загинула, третій дзвінок був такий, це Київська область була, що ми не можемо виїхати через обстріли… І з ними було втрачено зв’язок. Таких ситуацій було багато.
Також була ситуація, телефонують, кажуть, що везуть п'ятьох поранених дітей. І ми чекаємо, чекаємо… і я не знаю, що з ними трапилось, не знаю, вони не доїхали…
Дуже багато у нас історій, це все я пропускаю через себе, прив'язуюсь до пацієнтів, хоч це неправильно.
Що вам допомагає у роботі?
Лікарі мене дуже вражають. Який би жах не відбувався, вони без паніки, спокійно надають допомогу і все. Що мені надає сили, це команда людей, які поруч, команда «Охматдиту», команда лікарів і не тільки лікарів, бо лікарня функціонує на повну. Тут і санітарки важливі, і медсестри, і кухарі, і адміністративна частина персоналу. Тобто кожен на своєму місці і робить, що може. І разом – ми одна команда.
Від початку війни «Охматдиту» допомагає велика кількість волонтерів, благодійних організацій. Ми дуже вдячні їм. Наприклад, до нас приходять лікарняні клоуни, волонтери, які проводять час із дітками, якось намагаються їх розрадити, іще коли ми були в бомбосховищах, в підвалах, вони там дітками співали, танцювали, якось намагались, щоб у дітей продовжувалась дитинство незважаючи ні на що.
Нещодавно в нас було бульбашкове шоу. І ми хочемо, щоб у наших дітей продовжувалось дитинство, незважаючи на війну, на жахи, які відбуваються навколо. Ми хочемо їм подарувати якісь добрі емоції.
Також у нас з'явився такий проект «День краси», це коли до нас приходять волонтери, майстри з різних салонів краси, і роблять батькам діток або діткам і команді лікарів та медсестер манікюри, зачіски, макіяж. І це також терапія, це також важливо.
Ще маємо таку традицію, що кожної п'ятниці у нас концерт. Розпочав таку традицію Олег Скрипка. Це ініціатива була генерального директора, він хотів порадувати жінок на 8 березня. І напочатку березня у нас були дуже важкі пацієнти, і я думала: "Які тут концерти? У нас тут загиблі діти, поранені". Але у нас відбувся концерт - і люди плакали, підспівували. І я зрозуміла, що людям це потрібно. Я теж плакала, знімала. Людям потрібні ці емоції, музика також лікує. І в такі дійсно тяжкі часи такі концерти, зустрічі - дуже важливі.
Потім до нас приєдналась Соломія Вітвіцька, яка допомагає нам із цими концертами. У нас уже побували Наталія Могилевська, Віталій Козловський, а нещодавно до нас завітав Святослав Вакарчук, потім ми також були у нього на концерті. Також у нас був гурт "Без обмежень", і коли вони співали пісню "Вільні люди", всі підспівували. Це підзаряджає команду "Охматдиту" працювати далі, бути сильними, разом. І вже запитують: "А хто буде в наступну п'ятницю?"
До вас у лікарню нещодавно приїжджав президент України Володимир Зеленський, розкажіть про його візит.
Він відвідав діток з Маріуполя, постраждалих через війну. Це дівчинка Кіра, якій 12 років і в якої в Маріуполі вбили батька. І хлопчик, 10-річний Ілля, у якого вбили маму. Діти лишилась сиротами.
Президент брав активну участь у їхньому визволені, вони були вивезені на непідконтрольні Україні території, і президент брав участь для того, щоб повернути дітей. Це дає надію для інших людей повернути своїх дітей, які були вивезені з України. І це була така дуже тепла зустріч, він приїхав, подарував діткам подарунки, планшети. Дуже була тепла зустріч, добра, і також він нагородив наших співробітників, лікарів високими державними нагородами і також підтримав команду лікарів, підтримав лікарню.
Яке особисте враження він на вас справив?
Він така дуже проста приємна людина, вдалось його й обійняти, і добрі слова сказати. Він пообіцяв, що завітає в «Охматдит» ще. Звичайно, це був формальний візит, але було таке враження, що ніби наш друг приїхав, особисто в мене так.
Ми також подякували президенту за те, що він робить зараз. І в нього зараз колосальне навантаження, я не знаю, як людина це все витримує. Але ми зараз всі - одна команда і ми маємо підтримувати один одного, кожен на своєму місці і робить те, що він може.
За цей час "Охматдит" привернув дуже багато уваги світових медіа. Із ким ви співпрацювали?
За період війни ми співпрацюємо й співпрацювали з великою кількістю журналістів, міжнародних журналістів, американських, британських, канадських, із Європи. Тобто я думаю, що ми з усіма топовими ЗМІ працювали. Це і "The York Times", BBC, CNN, CBC й інші відомі медіа. І не було ще за ці два місяці ані дня, щоб у нас не було журналістів або якоїсь взаємодії з журналістами. І ми вважаємо, що це важливий інструмент в загальній війні, бо це інформаційна війна і ми маємо доносити зі свого боку правду.
Я щаслива і дуже вдячна журналістам та медіа за увагу до нашої країни, до нашої лікарні, в тому числі, за висвітлення коректної інформації, правдивої інформації про війну, яка відбувається зараз в Україні.
Ми з моєю колегою Лідією Дмитрашко намагаємось полегшити життя журналістів. Чому? Бо ми хочемо донести правду великій кількості людей, а щоб це зробити, ми хочемо бути ефективними, ми хочемо ефективно використовувати свій час, свої ресурси, свої можливості і тим самим допомагати журналістам робити їхню роботу. Бо разом ми дійсно всі одна команда, і ми маємо полегшувати життя одне одному, щоб зробити якісний матеріал, щоб зробити якісно свою роботу та наблизити нашу перемогу, донести світу правду і щоб це мало якийсь вплив.
- Голос Америки
Анджеліна Джолі у Львові поспілкувалася із волонтерами про допомогу українським дітям. Відео
У суботу Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі прибула до залізничного вокзалу Львова. Джолі зустрілася та поспілкувалася з волонтерами про підтримку, яку вони надають переселенцям, особливо дітям. «Я знаю, наскільки цілющим є те, що хтось показує людині, що вона важлива, що її голос є важливий». За останніми підрахунками агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), цього року близько 8,3 мільйона людей покинуть Україну.
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