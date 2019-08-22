"Необхідно примусити Росію виконувати її зобов'язання". Зеленський подякував прем'єру Канади за послідовну позицію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це у Twitter повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

Як повідомила Мендель, президент України подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до Великої сімки перед лицем триваючої агресії у Донбасі та окупакції Криму.

"Необхідно примусити Росію виконувати її зобов'язання", - твітує речниця Зеленського.

Раніше президент України провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Вони погодились, що у контексті агресії Росії в Україні, окупації Криму та невиконання Росією Мінських угод, неможливо говорити про приєднання Росії до Великої сімки", - відзначає речниця Зеленського у Twitter.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що прихильно ставиться до їдеї повернення Росії до Великої сімки. Трамп також заявив, що президент Росії Володимир Путін перехитрив попередника Трампа на посаді президента США, і через це Росія була виключена з Великої вісімки. У попередні роки Трамп поклав на Обаму відповідальність за незаконну анексію Криму Росією, і заявив, що його власна реакція на ці події могла би бути іншою.

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