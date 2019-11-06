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Україна

Екс-посол США в Україні пояснив після чого можна буде робити висновки про здатність Зеленського просувати реформи

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Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер поділився своїми міркуваннями за результатамип'яти місяців президентства Зеленського. Як відзначають у аналітичному центрі Brookings Institution, зауваження екс-дипломата базуються на розмовах з українцями "в уряді та за його межами" під час візиту, який тривав з 31-го жовтня по 2 листопада.

Пайфер відзначив, що українці водночас оптимістичні та обережні щодо Зеленського.

"Залежно від того, з ким ви розмовляєте, ви почуєте більше оптимізму, чи обережності, хоча обережності, здається, більше", - поділився спостереженням Пайфер.

Колишній амермериканський дипломат відзначає, що незабаром на Зеленського чекають важливі випробування, і дії президента щодо них дозволяють судити про його здатність "просувати економічні реформи та антикорупційні заходи", які можуть стати запорукою зростання економіки України.

"Попереду у Зеленського два випробування: як він буде вести себе під час саміту Україна-Росія-Німеччина-Франція (якщо він відбудеться), і чи зможе він переконати Міжнародний валютний фонд та інших (в Україні та на Заході), що він захистить "Приватбанк", і що компромісу із Коломойським не буде", - описав найближчі випробування Зеленського екс-посол США в Україні.

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