Зеленський запросив Ілона Маска в Україну - NYT

Президент України Володимир Зеленський 30 листопада запросив американського мільярдера Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані країні російськими військами, повідомляє видання The New York Times.

Такий візит міг би допомогти бізнесменові зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї, сказав Зеленський через відеозв’язок із The New York Times DealBook Summit.

«Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав, і коли ми можемо її закінчити», – цитує Зеленського видання.

На початку жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

У вересні компанія Маска SpaceX заявила, що не може продовжити фінансування роботи терміналів і звернулася до оборонного відомства США з проханням узяти на себе ці витрати. Невдовзі після цього власник SpaceX Ілон Маск сказав, що Starlink продовжать роботу в Україні незалежно від того, чи Пентагон платитиме за це.