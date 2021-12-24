Лідери Групи підтримки України у Конгресі США провели віртуальну зустріч із Зеленським

Лідери двопартійної Групи підтримки України у Конгресі США (Congressional Ukraine Caucus - англ.) у ході віртуальної зустрічі заявили президенту України Володимиру Зеленському про підтримку України під час посилення агресії Росії. Відповідне повідомлення поширене Групою.

Як заявили у Групі, безпека та суверенітет України є і мають лишатись "справою, яку невтомно підтримують всі свободолюбиві нації світу".

“У час, коли Кремль розглядає можливість ще однієї нелегальної атаки на свого сусіда, США мають вдаватись до усіх належних заходів для недопущення таких дій. Росія вже вторглась до України у 2014-му, спричинивши смерті 14 000 невинних. США повинні негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на "Північний потік-2". Загроза війни, яка нікуди не зникає, вимагає дій США щодо захисту трансатлантичної безпеки”, - йдеться у заяві.

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