Зеленський на дебатах Генасамблеї ООН буде говорити про Донбас та Крим і вимагатиме «відповідних дій»

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до США, де візьме участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, повідомила пресслужба голови держави.

Прибувши до США, президент заявив, що вважає Генасамблею ООН одним із основних майданчиків, на яких Україна може висловити протест щодо окупації частини Донбасу і Криму.

«Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один із головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість», – цитує слова Зеленського телеканал «Дом».

Він додав, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для двосторонніх зустрічей з різними країнами.

За словами Зеленського, через геополітичну ситуацію «трусить весь світ».

«Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна вирішити ці проблеми», – сказав він.

Президент також вшанував пам’ять жертв 11 вересня 2001 року біля меморіалу в Нью-Йорку.

За даними Офісу президента, Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані його зустрічі з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США, повідомили в його пресслужбі.

Виступ Зеленського запланований на другу половину дня 22 вересня.

Генеральна асамблея ООН відкрила 76-у сесію 14 вересня. Загальні дебати Генасамблеї ООН пройдуть із 21 вересня по 27 вересня.

Наприкінці серпня – на початку вересня президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у США, в рамках якого, зокрема, зустрівся з президентом Джо Байденом.

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