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Коли буде відкрито ринок землі в Україні і чи будуть продавати землю іноземцям: коментують у Світовому банку

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Земельна реформа є пріоритетом роботи Світового банку в Україні, який надає фінансову та експертну допомогу українському урядові в її здійсненні. Про це в ефірі «Час-Тайм» Голосу Америки заявив представник України в раді директорів Світового банку Роман Качур.

У вівторок, 27 серпня, в Києві міністр фінансів України Оксана Маркарова та директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен підписали Угоду про позику на суму у 200 мільйонів доларів США. Ці гроші підуть на реалізацію програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

«Це - один з дев’яти наших проектів у цій сфері», - пояснив Качур.

«Ця конкретна програма буде сфокусована більше на кадастрі. По-перше, інвентаризація державних земель, а це близько 10 мільйонів гектарів, які зараз потрібно чітко описати, вказати їхні межі, кому вони належать. Це також покращення прозорості і конкурентоспроможності системи використання землі.

Чи будуть продавати землю в Україні іноземцям після зняття мораторію? Качур – інтерв’ю
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Чи будуть продавати землю в Україні іноземцям після зняття мораторію? Качур – інтерв’ю

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Ми проведемо повну супутникову зйомку всієї землі, розробимо детальні карти в детальних масштабах для того, щоб були визначені чітко кордони і межі для власників земель. Це захист права власності, впровадження системи, за якої, коли буде змінюватися власник, в системах державних реєстрів всі сторони, і продавець, і покупець, будуть миттєво отримувати інформацію про зміну у вигляді СМС, електронного повідомлення».

Раніше представник Офісу президента України Олексій Гончарук в інтерв’ю Блумберг повідомив, що влада планує скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі в Україні вже до кінця 2019 року.

«У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, буде досить складно», — пояснив Олексій Гончарук.

За його словами, наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільських господарських земель в Україні, зокрема визначається, чи буде дозволена купівля землі іноземцями і чи будуть обмежуватися розміри ділянок на продаж, пише Блумберг.

Президент Світового банку Девид Малпасс вперше приїхав в Україну і зустрівся 23 серпня з Президентом України Володимиром Зеленським. У своїй колонці у Financial Times Малпасс назвав зняття мораторію на продаж землі одним з головних кроків, який сприятиме економічному зростанню в Україні.

«Скасування цього мораторію та створення ефективного ринку земель сільськогосподарського призначення сприятиме поліпшенню ситуації — зокрема, збільшенню інвестицій у механізацію та системи зрошення, вирощуванню продукції з вищою доданою вартістю і кращій доступності фінансових ресурсів для невеликих господарств», - написав він.

За словами представника України в раді директорів Світового банку, планується, що до кінця року буде підготовлений і прийнятий увесь пакет законодавства, який регулює цю сферу, а саме відкриття ринку землі відбудеться у 2020-му році. Згідно з документом Світового банку, ринок землі має бути запущений в липні 2020-го року.

«Це не один закон. Це і закон, який дозволить отримати пільгові кредити для власників, це закон, який дозолить консолідувати і уникнути ситуації, коли недобросовісні власники будуть використовувати розташування своїх ділянок, щоб блокувати таку концентрацією, це закони, які будуть захищати право власності. Тому весь цей пакет буде підготовлений до кінця року і прийнятий. А саме відкриття ринку відбудеться вже в 2020-му році», - сказав Качур в ефірі програми «Голосу Америки».

У Світовому банку та в Офісі президента вказують на те, що скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання. Втім, на скільки – залежить від того, яку саме модель відкриття ринку землі буде прийнято.

«Ми зробили детальні розрахунки. У нас є 35 сценарії відкриття цього ринку, від мінімальних умов, де зростання практично не буде, до максимальних, коли зростання може прискоритися на 3.8%. Це залежить від того, для якого кола інвесторів це буде відкрито, чи дозволять іноземцям в якійсь формі брати в цьому участь, чи дозволять концентрацію земельних паїв і в якому розмірі».

Найбільшого зростання, згідно з підрахунками Світового банку, буде досягнуто за умов, якщо іноземцям будуть продавати землю без обмежень (враховуючи загально установлені обмеження на концентрацію та антимонопольні обмеження), як за формою власності, так і за розміром, а також буде надаватися фінансова та державна підтримка підприємствами великого розміру. При введенні повної заборони на продаж землі іноземцям та відсутності підтримки, позитивного впливу на зростання ВВП в Україні скасування мораторію на продаж землі, за підрахунками Світового банку, не матиме.

За словами Качура, єдиний сценарій відкриття ринку землі в Україні ще не обраний. Протягом вересня і жовтня цього року будуть проводитися консультації на цю тему в Україні, включно з обговоренням із українським суспільством, сказав представник України у Світовому банку.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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