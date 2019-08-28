Коли буде відкрито ринок землі в Україні і чи будуть продавати землю іноземцям: коментують у Світовому банку

Земельна реформа є пріоритетом роботи Світового банку в Україні, який надає фінансову та експертну допомогу українському урядові в її здійсненні. Про це в ефірі «Час-Тайм» Голосу Америки заявив представник України в раді директорів Світового банку Роман Качур.

У вівторок, 27 серпня, в Києві міністр фінансів України Оксана Маркарова та директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен підписали Угоду про позику на суму у 200 мільйонів доларів США. Ці гроші підуть на реалізацію програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

«Це - один з дев’яти наших проектів у цій сфері», - пояснив Качур.

«Ця конкретна програма буде сфокусована більше на кадастрі. По-перше, інвентаризація державних земель, а це близько 10 мільйонів гектарів, які зараз потрібно чітко описати, вказати їхні межі, кому вони належать. Це також покращення прозорості і конкурентоспроможності системи використання землі.

Ми проведемо повну супутникову зйомку всієї землі, розробимо детальні карти в детальних масштабах для того, щоб були визначені чітко кордони і межі для власників земель. Це захист права власності, впровадження системи, за якої, коли буде змінюватися власник, в системах державних реєстрів всі сторони, і продавець, і покупець, будуть миттєво отримувати інформацію про зміну у вигляді СМС, електронного повідомлення».

Раніше представник Офісу президента України Олексій Гончарук в інтерв’ю Блумберг повідомив, що влада планує скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі в Україні вже до кінця 2019 року.

«У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, буде досить складно», — пояснив Олексій Гончарук.

За його словами, наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільських господарських земель в Україні, зокрема визначається, чи буде дозволена купівля землі іноземцями і чи будуть обмежуватися розміри ділянок на продаж, пише Блумберг.

Президент Світового банку Девид Малпасс вперше приїхав в Україну і зустрівся 23 серпня з Президентом України Володимиром Зеленським. У своїй колонці у Financial Times Малпасс назвав зняття мораторію на продаж землі одним з головних кроків, який сприятиме економічному зростанню в Україні.

«Скасування цього мораторію та створення ефективного ринку земель сільськогосподарського призначення сприятиме поліпшенню ситуації — зокрема, збільшенню інвестицій у механізацію та системи зрошення, вирощуванню продукції з вищою доданою вартістю і кращій доступності фінансових ресурсів для невеликих господарств», - написав він.

За словами представника України в раді директорів Світового банку, планується, що до кінця року буде підготовлений і прийнятий увесь пакет законодавства, який регулює цю сферу, а саме відкриття ринку землі відбудеться у 2020-му році. Згідно з документом Світового банку, ринок землі має бути запущений в липні 2020-го року.

«Це не один закон. Це і закон, який дозволить отримати пільгові кредити для власників, це закон, який дозолить консолідувати і уникнути ситуації, коли недобросовісні власники будуть використовувати розташування своїх ділянок, щоб блокувати таку концентрацією, це закони, які будуть захищати право власності. Тому весь цей пакет буде підготовлений до кінця року і прийнятий. А саме відкриття ринку відбудеться вже в 2020-му році», - сказав Качур в ефірі програми «Голосу Америки».

У Світовому банку та в Офісі президента вказують на те, що скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання. Втім, на скільки – залежить від того, яку саме модель відкриття ринку землі буде прийнято.

«Ми зробили детальні розрахунки. У нас є 35 сценарії відкриття цього ринку, від мінімальних умов, де зростання практично не буде, до максимальних, коли зростання може прискоритися на 3.8%. Це залежить від того, для якого кола інвесторів це буде відкрито, чи дозволять іноземцям в якійсь формі брати в цьому участь, чи дозволять концентрацію земельних паїв і в якому розмірі».

Найбільшого зростання, згідно з підрахунками Світового банку, буде досягнуто за умов, якщо іноземцям будуть продавати землю без обмежень (враховуючи загально установлені обмеження на концентрацію та антимонопольні обмеження), як за формою власності, так і за розміром, а також буде надаватися фінансова та державна підтримка підприємствами великого розміру. При введенні повної заборони на продаж землі іноземцям та відсутності підтримки, позитивного впливу на зростання ВВП в Україні скасування мораторію на продаж землі, за підрахунками Світового банку, не матиме.

За словами Качура, єдиний сценарій відкриття ринку землі в Україні ще не обраний. Протягом вересня і жовтня цього року будуть проводитися консультації на цю тему в Україні, включно з обговоренням із українським суспільством, сказав представник України у Світовому банку.

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