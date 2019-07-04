Землетрус у Каліфорнії силою 6 балів. З'явились відео

Агенція AP відзначає: повідомлень про значні пошкодження немає

У Південній Каліфорнії стався землетрус силою до 6,4 балів. Поштовхи були відчутні у Лос-Анджелесі, де будівлі розхитувались кілька секунд. Про це повідомляє канал CNN.

ЗМІ та мешканці США розміщують відео землетрусу у соціальних мережах.

"Землетрус силою 6,4 бали - найбільший за десятки років у Південнії Каліфорнії, але його епіцентр у віддаленому регіоні за 125 миль на північний схід від Лос-Анджелеса - це дуже відрязняється від землетрусу 1994-го року", - твітує заступник головного редактора впливового видання Los Angeles Times.

Внаслідок землетрусу 1994-го року у Каліфорнії загинули 57 людей, майже дев'ять тисяч - отримали поранення, штат зазнав збитків на десятки мільярдів доларів.

"Чимало повідомлень про струси від Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса", - відзначає Weather Channel.

Як повідомляє агенція новин AFP, поштовхи спостерігались у долині Сірлс у регіоні Сан Бернардіно. Між тим агенція AP відзначає відсутність повідомлень про значні пошкодження.

Місцева пожежна служба повідомляє про окремі випадки руйнувань у районі міста Ріджкрест.