США підтримали ідею створення в Україні Центру протидії дезінформації

Американський уряд підтримує рішення України створити Центр протидії дезінформації. Про це «Голосу Америки» сказав прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.

дезінформація це виклик для обох наших країн



«Сполучені Штати вітають створення такого Центру. Фактично, дезінформація це виклик для обох наших країн. Щойно цього тижня ми дізналися з рапорту директора Центрального розвідувального управління США, що наші вибори стали мішенню для російської кампанії дезінформації. Росія намагалася їх підірвати, внести розкол в американське суспільство. Тому для нас була б корисною співпраця з Україною в цьому питанні», - сказав Лангенкемп.

За його словами, хоч деталі роботи Центру поки що випрацьовуються, зрозуміло одне: потрібно більше зусиль, більше координації дій між державою і громадянським суспільством, аби ефективно протидіяти дезінформації.

йдеться про ситуацію, коли треба, як то кажуть, «свистати всіх нагору»

«Адже йдеться про ситуацію, коли треба, як то кажуть, «свистати всіх нагору». Бо інформаційна війна – це виклик і для України, і для Сполучених Штатів», - наголосив прес-аташе посольства США.

Як він додав, «Люди повинні розуміти, що таке дезінформація. Мають бути організації, що промотують правдиві новини, розвінчують фейкові новини і навчають населення, як відрізнити одне від другого. Якщо ми спільно над цим працюватимем, ми переможемо цю російську дезінформаційну машину».

11 березня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення створити Центр протидії дезінформації. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, Центр розпочне роботу вже в березні. Данілов уточнив, що до роботи Центру долучаться експерти з кібербезпеки та розвідки. Він також пообіцяв, що Центр не буде закритою структурою й інформуватиме громадськість про свою роботу.

Дивіться також: Як перевірити автентичність будь-якого зображення онлайн