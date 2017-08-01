У США назвали країну, де найбільше бояться Росію - результат вас здивує

Авторитетний американський соціологічний центр Pew Research Center представив результати дослідження, відповідно до якого, Росію найбільшою зовнішньою загрозою вважають у Польщі.

"65% поляків вважають силу та вплив Росії провідною загрозою своїй країні", - відзначають дослідники.

Для порівняння, у США 47% опитаних назвали Росію провідною загрозою США. При цьому 71% американців провідною загрозою країні вважають кібератаки інших країн.

Загалом у більшості країн світу провідною загрозою національній безпеці вважають терористичне угрупування ІДІЛ та глобальні зміни клімату. ІДІЛ назвали головною загрозою у 18 країнах, в яких проводилось опитування - здебільшого у Європі, на Близькому Сході та у США. Відчутна частина цих країн стали жертвами терактів, відповідальність за які взяли на себе бойовики ІДІЛ. У вже загаданій Польщі найбільше занепокоєні з приводу ІДІЛ - 66%.

В Іспанії 59% вважають, що США є провідною загрозою країні. Росію вважають провідною загрозою лише 47% іспанців

"Хоча Росія не посіла першість у якості провідної загрози у жодній із країн Європи чи Північної Америки, в яких проводилось опитування, у Польщі спостерігається особливе занепокоєння щодо Росії. При цьому 47% у США вважають Росію провідною загрозою. У США щодо Росії спостерігається розподіл думок за партійною приналежністю, 61% прихильників Демократичної партії називають Росію провідною загрозою. З цим погоджуються лише 36% прихильників Республіканської партії. Загалом у Європі, у середньому 41% опитаних назвали Росію провідною загрозою", - відзначають дослідники.

Прикметно, що 31% опитаних у Європі вважаюьб провідною загрозою силу та вплив США. Зокрема в Іспанії 59% вважають, що США є провідною загрозою країні. Росію вважають провідною загрозою лише 47% іспанців.

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