Економіка України зростає, попри спустошливу війну - Світовий банк

Економіка України зросте на 0,5% цього року, після падіння на 29,2% минулого року, коли відбулась ескалація російської війни проти України. Такий прогноз оприлюднив Світовий банк.

А от ціна відбудови та відновлення України зросла до 411 мільярдів доларів, через спустошливий вплив війни - це вдвічі перевищує обсяги економіки України 2021 року.

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Серед факторів, які, незважаючи на війну, сприяють зростанню в банку назвали поновлення роботи портів на Чорному морі та торгівлі зерном, а також підтримка міжнародних донорів.

Світовий банк також покращив оцінки зростання економіки Європи та Центральної Азії з 0,1% до 1,4% цього року, але відзначив, що війна Росії в Україні продовжує негативно впливати на економіку регіону.

В Світовому банку також прогнозують високу інфляцію в регіоні - до 15,9% та

У випадку ескалації війни, спричиненої російським вторгненням до України, зростання уповільниться. Негативними факторами також можуть стати подальше зростання цін на продукти харчування та енергоресурси, або через розростання банківської кризи.