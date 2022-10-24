ООН закликає вжити "нагальних" заходів, щоб запобігти зриву поставок українського зерна Чорним морем

Вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна закликала в понеділок представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.

"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала посадовиця.

Палла заявила про необхідність "вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам роботи каналу поставок і, щоб Ініціатива змогла доставляти світові більше таких необхідних продуктів харчування".

Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.

Україна звинувачує Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.

"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.

Строк дії домовленості щодо експорту зерна, укладеної за посередництва Туреччини та ООН, закінчуєтсья 19 листопада. ООН повідомляє, що веде перемовини щодо продовження дії ініціативи та її розширення.

В статті використано інформацію Reuters.