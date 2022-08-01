"Корабель завантажений двома дефіцитними речима: кукурудзою та надією" - в ООН вітають відправлення судна з українським зерном

Цей корабель – торгове судно Razoni – завантажений двома дефіцитними речима: кукурудзою та надією. Надією для мільйонів людей у всьому світі, які залежать від безперебійної роботи українських портів, щоб прогодувати свої сім’ї.

«Цей корабель – торгове судно Razoni – завантажений двома дефіцитними речима: кукурудзою та надією, — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, — надією для мільйонів людей у всьому світі, які залежать від безперебійної роботи українських портів, щоб прогодувати свої сім’ї».

Так генеральний секретар ООН привітав відправлення прешого корабля з українським зерном з порту у Чорному морі.

Гутерріш переконаний, що ця подія є першим результатом Чорноморської зернової ініціативи. Відповідну угоду підписали окремо Росія та Україна за ООН та Туреччиною. Домовленість, сподіваються в ООН, дозволить вивезти понад 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів, заблокованих після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Угода передбачає, що Росія та Україна нададуть «максимальні гарантії» для кораблів, які проходитимуть до українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного через Чорне море.

Гутерріш заявив: «Те, що ми сьогодні побачили в Одесі, є важливою відправною точкою. Це має стати першим з багатьох комерційних суден, які принесуть полегшення та стабільність світовим продовольчим ринкам. Чорноморська зернова ініціатива дозволяє здійснювати значні обсяги експорту з трьох українських портів: Одеси, Чорноморська та Южного. Поки ця трагічна війна продовжується, ООН щодня працює над тим, щоб допомогти народу України та тим, хто страждає від наслідків конфлікту в усьому світі. Ця війна повинна закінчитися, і має бути встановлений мир - відповідно до Статуту ООН і міжнародного права».

Міжнародне співтовариство має забезпечити регулярні та передбачувані поставки продовольства до тих, хто перебуває на межі голоду, і щоб українські фермери могли безпечно вирощувати та транспортувати врожай до портів.

Міжнародний комітет порятунку також визнає, що перша партія зерна, що вирушила з українського порту, є першим кроком у подоланні глобальної кризи голоду. Марися Запасник, регіональний директор Міжнародного комітету порятунку в Україні, прокоментувала: «Я з полегшенням побачила, як сьогодні вранці цей вантаж відправився з Одеси. Це перший із багатьох рятувальних кругів, необхідних для полегшення глобальної продовольчої кризи та допомоги мільйонам людей, яким загрожує голод у всьому світі. Однак ми не можемо забувати, що ця блокада взагалі не повинна була відбутися. Блокування вивозу продовольства з України завдало шкоди тим, хто голодує і особливо тим, хто потерпає від жорсткого голоду на сході Африки. Там багато хто вже вмирає від голоду, і більшість із них - діти. Тепер цим вантажам має бути гарантовано безперебійне безпечне проходження – це те, чим ми особливо стурбовані, враховуючи, що лише за останній тиждень Одеський порт атакували двічі. Міжнародне співтовариство має забезпечити регулярні та передбачувані поставки продовольства до тих, хто перебуває на межі голоду, і щоб українські фермери могли безпечно вирощувати та транспортувати врожай до портів»регіональний директор Міжнародного комітету порятунку в Україні

Група послів «Великої сімки» (G7) з підтримки реформ в Україні висловили свої привітання з приводу відправки першого українського судна із зерном з початку повномасштабного вторгнення Росії на своїй сторінці у Twitter.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар прокоментував, що судно з українським зерном стане на якір біля Стамбула у вівторок вдень і буде оглянуте спільною командою представників Росії, України, ООН і Туреччини. «Це триватиме до тих пір, поки не виникне жодних проблем», — додав Акар.

Деяка інформація для циєї статті надійшла від Reuters.