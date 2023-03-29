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- Голос Америки
Два агрогіганти виходять із зернового ринку РФ - ЗМІ
Компанії Cargill та Viterra, два найбільші торговці зерном із Росії, виходять з цього ринку, повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію російського уряду, а також на джерела компанії.
Viterra планує оголосити відповідне рішення незабаром, пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела в компанії. Cargill припинить експорт російського зерна в липні, повідомив міністр сільського господарства Росії. Компанія, все ж купуватиме російське зерно в інших компаній "в рамках нашої мети доставляти харчування для світу", йдеться в повідомленні компанії.
Як повідомляв Голос Америки, країни Східної Європи висловлюють занепокоєння, через надходження великих обсягів українського зерна до регіону, на тлі обмежень цього експорту через Чорне море.
У вівторок Румунія і Польща звернулись до Європейської комісії з проханням створити механізми із відстеження експорту українського зерна, щоб “гарантувати, що місцеві фермери не постраждають від потоку дешевого імпорту”.
Прем’єр-міністри Румунії та Польщі Ніколае Чука та Матеуш Моравецький заявили на бізнес-конференції в Бухаресті, що їхні уряди працюють над розв'язанням проблеми, коли значна кількість українського зерна (дешевшого, ніж те, що вироблене в ЄС) потрапляє в країни Центральної Європи, негативно впливаючи на місцеві ціни та рівні продажів для європейських фермерів.
Румунський прем’єр Чука наполягає на встановленні механізмів із забезпечення відстеження українського експорту та його кінцевих пунктів призначення.
Очільник польського уряду Моравецький також заявив, що разом з румунами «борються разом за те, щоб це зерно покинуло наші країни, щоб Європейський Союз ефективно допоміг нам у здійсненні торговельної політики”, - цитує посадовця Reuters.
Раніше цього місяця міністр сільського господарства Румунії Петре Даеа заявив, що, за оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили загалом 417 мільйонів євро (451,15 мільйона доларів) від надходження дешевшого українського зерна на їхні ринки. Даеа також сказав, що Єврокомісія має на меті виплатити компенсацію вартістю 56,3 мільйона євро польським, болгарським і румунським фермерам, остаточне рішення очікується 30 березня.
Видання Politico у січні писало, що український експорт зерна становив до війни десяту частину світового обсягу. Видання описувало занепокоєння болгарських фермерів, які скаржились, що не можуть заробляти на вирощуванні насіння соняшника, основного експортного продукту країни, через зростання українського імпорту, яке призвело до падіння цін майже вдвічі. За даними Politico, в Болгарії близько три чверті місцевого врожаю було витіснено з переробних підприємств.
Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Чехії, Угорщини, Румунії та Словаччини на зустрічі у Брюсселі в січні закликали обмежити стрімкий імпорт українського зерна та виплатити компенсації постраждалим фермерам.
Сільськогосподарське питання України, як пише видання, активно обговорюється в ЄС на фоні перспективи членства України в Євросоюзі, що може створити виклики для фермерів у країнах-сусідах з Україною.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
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- Голос Америки
“Дуже агресивна Росія Путіна” є гострою загрозою для США - Остін під час слухань щодо оборонного бюджету
Стратегія національної оборони США називає “дуже агресивну Росію Путіна” гострою загрозою. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил.
Представляючи проект оборонного бюджету США, Остін запевнив у подальшій підтримці України та зазначив, що під керівництвом президента Джо Байдена Сполучені Штати згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з невиправданим вторгненням Росії.
“Ми посилили захист і стримування НАТО на східному фланзі. Наші союзники та партнери надали важливу допомогу в галузі безпеки в рамках Контактної групи з безпекової допомоги Україні, яку я очолюю. І ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно”, - зазначив Остін.
Він зазначив, що бюджет на наступний рік буде найбільшим космічним бюджетом в історії Пентагону, а також передбачає найбільші інвестиції в закупівлі досліджень і розробок. “Ми просимо понад 61 млрд доларів для підтримки панування в повітрі. Це включає фінансування винищувачів і незвичайних стратегічних бомбардувальників B 21”, - заявив Остін.
Він також закликав Конгрес США виділити понад 48 млрд доларів на оборону на морі, включно з будівництвом нових кораблів протимінного захисту.
"Ми просимо понад 30 мільярдів доларів для подальших інвестицій у промислову базу та придбання максимальної кількості боєприпасів, які здатна виробити американська промисловість", - заявив Остін.
Під час слухань член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон запитав у Остіна, чи можуть США надати Україні танки М1 негайно, а також виділити більшу кількість цих танків для потреб України.
На це Остін не відповів прямо, лише зазначив, що щотижня спілкується з українськими колегами та знає про їхні потреби.
"Ми вважаємо, що маємо справді гарне уявлення про те, що українцям потрібно, щоб домогтися успіху в цій боротьбі. І вони справді виконали чудово діють, зіткнувшись з противником, який значно сильніший і краще забезпечений ресурсами, ніж вони. Вони добре билися, і надихнули нас усіх, і продовжують це робити.
Останнім часом тривають поставки бойових машин піхоти, Bradley, ... німці дають танки Leopard, низку спроможностей, щоб дозволити українцям піти в наступ навесні, коли вони вирішать", - сказав Остін.
- Голос Америки
США планують вшестеро збільшити виробництво 155-мм снарядів, подвоїти виробництво "Джавелінів" - ЗМІ
США планують подвоїти виробництво 155-мм артилерійських снарядів до кінця року і збільшити це виробництво в шість разів впродовж п'яти років. Про це заступник міністра оборони США з Сухопутних сил Гейб Камарілло заявив у вівторок у виступі на засіданні симпозіуму Світової асоціації Сухопутних сил США, пише DefenseOne.
Пентагон витратить більше 2 мільярдів доларів цього року на оновлення виробничих потужностей на тлі зростання поставок зброї Україні, додав посадовець, пише видання.
Також планується подвоїти виробництво "Джавелінів" - до 330 на місяць, а ракет GMLRS з 556 до 1 110 в 2025 році, заявив Камарілло.
Камарілло також запевнив, що поставки танків Abrams Україні не позначаться на виробництві нових танків на заводі в Лімі, Огайо, пише DefenseNews. Наразі 31 танк потрібно підготувати до поставки до України, наводить видання слова посадовця.
В Білому домі раніше цього місяця повідомили, що Сполучені Штати шукають варіанти пришвидшити доправлення танків Abrams до України.
"Пентагон працює якнайшвидше, й вони скоро розкажуть про зміни, які вони роблять, щоб подивитись, чи ми можемо передати танки Abrams Україні трохи швидше, ніж очікувалось до цього, тож ми працюємо над цим, є певні зміни, які можна привнести у процес, щоб пришвидшити це, - сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в ефірі американського телеканалу MSNBC 21 березня. - Але треба розуміти, що це дуже складні танки, по перше, у нас немає багато з них на складах, але навчання із користування цим танком потребує значної підготовки".
"Наприклад, базове навчання з використання танків Abrams для американських солдатів триває 16 тижнів, і це просто базове навчання з використання. Також треба знати, як підтримувати цю техніку в робочому стані, а також треба логістичний ланцюжок, щоб продовжувати отримувати запчастини й витратні матеріали, поки ви у бою", - сказав високопосадовець.
Водночас Кірбі зазначив, що США розуміють нагальну потребу ЗСУ у техніці та боєприпасах для весняного контрнаступу, й це відображено в оголошеному напередодні новому пакеті допомоги Україні на суму $350 млн, який включатиме більше ракет GMLRS для артилерійських установок HIMARS, 155-мм боєприпаси для гаубиць і 25-мм боєприпаси.
"Президент дуже чітко заявив, що станом на зараз ми не розглядаємо питання F-16 для України. Ми намагаємось визначити пріоритети у типах систем, які, як ми знаємо, (українці) потребуватимуть найбільше у наступні тижні й місяці, а це артилерія, боєприпаси, повітряна оборона, бронетехніка", - додав Кірбі у відповідь на запитання ведучого MSNBC щодо винищувачів.
- Голос Америки
Мережа секретних агентів Росії, створена до війни, може і досі діяти в Україні - звіт RUSI
Росія розгорнула широку мережу секретних агентів в Україні перед повномасштабним вторгненням. Понад те, ця мережа досі є “життєздатною” і попри тисячі арештованих зрадників забезпечує постійний потік розвідувальної інформації для російських військ. Такі дані оприлюднили розвідувальники і аналітики у новому звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).
Згідно з опублікованим звітом, російські спецслужби завербували в Україні широку агентурну мережу напередодні вторгнення, від чого досі продовжують отримувати вигоду, - цитує звіт видання Newsweek.
Ще рік тому, нагадує видання, у зверненні 1 квітня 2002 року президент України Володимир Зеленський обіцяв “великі проблеми за співпрацю з гауляйтерами або окупантами напряму” і тим, хто “пішов в гауляйтери”, президент порадив робити собі “прописку десь у Ростові”.
За інформацією журналістів видання Newsweek, тисячі людей, звинувачених у співпраці з російським урядом, були затримані з початку війни в Україні.
Інститут RUSI називає агентуру Москви «внутрішньою загрозою», яка “обмежила здатність України підготувати країну до війни у 2022 році”.
Згідно із аналітикою інституту, російським військам вдалося «корумпувати об’єкти» та вербувати українців – іноді навіть під сфальшованими приводами. Тобто українці можуть бути впевнені, що збирають дані для Києва, а насправді їх дії приносять у кінцевому підсумку користь Москві.
Крім того, звіт свідчить, що людей в Україні вербували агенти, які “проникли в українську політичну чи економічну еліту”. Деякі з них працювали на Росію вже упродовж десятиліть.
І хоча деякі з тих, хто працював на Кремль, були ідентифіковані, чимало з їх операцій все ще не викрито, попереджають автори звіту.
«Значна частина агентури Росії як в Україні, так і в інших країнах продовжує активно діяти», – пишуть вони.
Одним із завдань спецагентів Росії, наразі безуспішним, було спровокувати «внутрішню політичну кризу». Над цим працювали «впливові агенти в державних органах» в Україні, - йдеться у звіті.
Голова МАГАТЕ прагне «узгодити принципи не нападати» на ЗАЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі, який 29 березня відвідує Запорізьку атомну електростанцію, висловив сподівання, що Росія та Україна домовляться про принципи безпеки.
«Очевидно, що військова активність зростає в усьому цьому регіоні», — сказав Ґроссі агенції France-Presse, додавши, що під час його візиту «ідея полягає в тому, щоб узгодити певні принципи, певні зобов’язання, зокрема не нападати на підприємство».
Візит Рафаеля Ґроссі є його другим відвідуванням станції і першим після того, як МАГАТЕ запровадило постійну присутність на цьому майданчику у вересні 2022 року.
Напередодні гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу».
Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.
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