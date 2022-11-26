Українська ініціатива "Зерно з України" отримала потужну міжнародну підтримку

20 країн приєднались до ініціативи "Зерно з України", про початок якої оголосив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному саміті продовольчої безпеки в Києві в суботу.

"Ми запрошуємо до цієї гуманітарної ініціативи, гуманітарної програми інші держави та соціально відповідальний бізнес. І радий сьогодні оголосити, що у день старту до Grain from Ukraine приєдналися 20 країн. І буде більше", – зазначив він.

Зеленський звинуватив Росію в перешкоджанні втіленню Зернової ініціативи - домовленості, досянутої за посередництва ООН, яка дозволила розблокувати експорт українського зерна через порти Чорного моря. Він вказав, що наразі 80 кораблів із зерном затримуються в Босфорі.

В рамках програми "Зерно з України" планується надіслати 60 кораблів із зерном, повідомляє Guardian з посиланням на дані українського уряду. Метою програми - забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії.

Оголошення відбулось в день, коли в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору.

До саміту в Києві в режимі онлайн звернулись президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макртон а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ а також директорка американської Агенції з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер.

"Попри жорстокий напад Путіна, Україна допомагає доставляти зерно мільйонам людей, які відчайдушно потребують їжі по всьому світу", - заявила Пауер.

Вона вказала, що цією ініціативою Україна об'єднала світ як країна-лідер.

"В той час, як світ відзначає роковини Голодомору, жахливого штучного голоду, який забрав життя мільйонів невинних людей, Україна об’єднала світ – не як жертва, не як країна, яка вижила, а як країна-лідер", - каже Пауер.

Фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС фінансуватиме експорт двох кораблів з 40 000 тонн зерна з України в рамках ініціативи. Ця поставка відбудеться на додаток до 28 млн тонн, поставлених в рамках "ліній солідарності" - наземних шляхів експорту українського зерна, організованих ЄС а також Чорноморської зернової ініціативи.

"Через 90 років після Голодомору, ми вшановуємо пам'ять українських жертв, - заявила фон дер Ляєн. - Вони померли у мовчанці, від голодної смерті, а світ не прийшов їм на допомогу. Ми не дозволимо цьому трапитись знову.

Сьогоні разом з Україною ми допомагаємо відвернути голод у світі і ми підтримуємо Україну, яка оплакує невинні жертви Голодомору".

США та Франція заявили, що нададуть в рамках ініціативи по 20 мільйонів доларів, Велика Британія - 6 млн, Швеція - 9,5 млн, Австрія 3,9 млн та Канада - 30 млн, повідомляє видання Politico. Про внесок обсягом 10 млн євро заявила Бельгія, 4 млн євро планують надати Нідерланди і 15 млн євро - Німеччина. Японія оголосила про плани профінансувати постачання українського зерна до Сомалі на суму 14 млн доларів, повідомляють ЗМІ.

На саміті в Києві були присутні прем'єр-міністри Бельгії, Польщі та Литви а також президентка Угорщини.

Прем'єр-міністр Бельгії під час свого візиту оголосив про надання Україні нової допомоги.

"Після інтенсивних бомбувань у ці дні, ми підтримуємо народ України, більше ніж будь-коли. - твітує посадовець. - З наближенням холодних зимових місяців, Бельгія надає нову гуманітарну та військову допомогу".