Росія продовжує ускладнювати доступ українського зерна на світові ринки - урядовці США

Україна не може допомогти бідним країнам через те, що Росія обстрілює сільськогосподарські райони та обмежує експорт зерна, заявила американська високопосадовиця.

Ерін Маккі, помічниця адміністратора по Європі та Євразії Агентства США з міжнародного розвитку заявила, що понад 120 кораблів з українським зерном не можуть покинути Одеський порт і звинуватила Росію у тому, що вона навмисно уповільнює перевірки, не випускаючи українське зерно на світові ринки.

На слуханнях у Конгресі Ерін Маккі заявила, що ситуація з харчовою безпекою у світі минулого року різко погіршилася через зміни клімату, конфлікти у багатьох країнах Африки, але також великою мірою через те, що Україна, один з найбільших виробників та експортерів зерна, не може повною мірою постачати зерно найбіднішим країнам світу.

«У 2022 році понад 205 мільйонів людей терміново потребували гуманітарної продовольчої допомоги, що на 8% більше ніж у 2021 році та на 89% більше порівняно з 2016 роком», – сказала Маккі під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США у четвер, 26 січня.

Маккі наголосила, що Росія, хоча і погодилася розблокувати український експорт завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, навмисно уповільнює перевірки суден, що вивозять зерно з українських портів.

«Принаймні станом на вчора було 121 судно, яке чекало виходу з Одеського порту, і близько чотирьох-п’яти суден на день проходять повільну перевірку», – сказала Маккі і додала, що Чорноморська зернова ініціатива, про яку вдалося домовитися завдяки посередництву ООН і Туреччини, «надала деяке полегшення», але єдиним надійним способом, що дозволить Україні «продовжувати свій сільськогосподарський внесок у глобальну продовольчу безпеку, це – закінчення конфлікту».

Як наголосила на цьому ж слуханні заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд, завдяки Чорноморській ініціативі минулого року вдалося «вивільнити близько 17 мільйонів тонн українського зерна».

«Попри це, український експорт впав приблизно на 30%, і існують ризики для посівної», – сказала Нуланд і додала, що завдяки фінансуванню, яке надав Конгрес минулого року та на нинішній рік, Державний департамент США «працює на всіх рівнях зі Всесвітньою продовольчою програмою, щоб пришвидшити постачання продовольства та добрив до країн, які зазвичай були б споживачами України».

Як повідомляє агентство Reuters, виробництво кукурудзи та пшениці в Україні в 2023 році впаде другий рік поспіль через вплив війни. Як сказав агентству очільник Української зернової асоціації (УГА) Микола Горбачов, фермери скорочують посіви зернових через обстріли, скорочення доступу до елеваторів та вивозу зернових. За прогнозами представника українських виробників, врожай кукурудзи та пшениці не перевищить 18 мільйонів і 16 мільйонів тонн відповідно, заявив Горбачов у кулуарах Паризької зернової конференції Argus Media.

За даними Міністерства аграрної політики за станом на початок 2023-го року, Україна експортувала майже 23,6 мільйона тонн зерна в сезоні 2022/23 років, у порівнянні з 33,5 мільйона тонн, експортованих на тому ж етапі попереднього сезону.

Завдяки розблокуванню українських портів після майже шестимісячної блокади, спричиненої російським вторгненням, Україні вдалося вивезти близько 8,6 млн тонн пшениці, 13,3 млн тонн кукурудзи і близько 1,7 млн тонн ячменю, повідомляє Reuters.

В статті використано матеріал Reuters