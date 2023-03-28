Країни Східної Європи занепокоєні через дешеве зерно з України. Єврокомісію просять відстежувати український експорт

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах наполягає на планах повернути російських і білоруських спортсменів до змагань під «нейтральними» прапорами. Участь спортсменів із країн, причетних до агресії проти України, «працює», попри те, що війна в Україні продовжується, сказав він у вівторок, 28 березня, виступаючи у штаб-квартирі у Швейцарії.

МОК запровадив санкції щодо Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, але тепер виступає за повернення спортсменів на наступні Олімпійські ігри, що мають пройти в Парижі 2024 року.

«Участь спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює», – сказав Бах у своєму виступі на початку засідання виконкому МОК у Лозанні, де розглядалося питання про допуск цих спортсменів до змагань. Він додав, що політика не може бути частиною спортивних змагань, і спортсменів не можна карати за паспорти.

«Ми бачимо це майже щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті, на деяких змаганнях з настільного тенісу. Ми бачимо це в хокеї, гандболі, ми бачимо це у футболі та інших лігах Сполучених Штатів, а також в Європі, і ми також бачимо це на інших континентах», – сказав він і додав, що небезпеки для змагань вони не становили.

Російські та білоруські спортсмени представляють не лише спорт, але й армію, що воює проти України – політики, спортсмени

У січні МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів, згідно з яким вони могли брати участь в майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані.

Це рішення викликало критику з боку США, Канади та кількох європейських країн, включаючи Велику Британію, Німеччину та Польщу. Україна погрожувала бойкотувати Ігри в Парижі, якщо російські та білоруські спортсмени змагатимуться там, навіть з нейтральними прапорами.

У заяві, яку спільно подали Польща, Литва, Латвія, Естонії та Україна напередодні засідання виконкому МОК мовиться, що «немає жодної причини відійти від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК понад рік тому».

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу написав у Твітері у понеділок, що більшість російських медалей на Олімпіаді в Токіо завоювали спортсмени, пов’язані з російською армією.

Посольство України у Південно-Африканській республіці написало у твітері, що під час Олімпіади у Токіо у 2021 році Росія виграла 71 медаль, з них російські солдати-спортсмени отримали 45.

«Вони належать до тієї ж армії, яка зараз чинить воєнні злочини в Україні», – мовиться у твіті посольства, в якому зображено двох російських військових, капітанів Росгвардії, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні у 2022 році.

Росіяни та білоруси змагалися індивідуально під нейтральним прапором у деяких видах спорту, але їхня присутність на окремих подіях, таких як тенісні турніри, викликала протести з боку деяких інших спортсменів. Російські та білоруські команди не розглядалися як учасники міжнародних змагань.

Вранці у вівторок понад 300 фехтувальників написали голові МОК лист з проханням переглянути своє рішення. Вони попередили, що це буде «катастрофічною помилкою», якщо Росія та Білорусь повернуться.

Українське міністерство закордонних справ написало у вівторок у Твітері, що продовжує боротьбу.

«Молодіжна рада при МЗС України об’єднала понад 25 молодіжних спільнот, щоб закликати #бойкотуватиросійськийспорт і не допустити Росію та Білорусь до участі у в Олімпіаді 2024 року. Вони вже надіслали 16 відкритих листів МОК і зробили спільну відеозаяву», – мовиться у заяві МЗС України.

У Росії рішення МОК називають «несправедливим»

Російські ЗМІ цитують голову комітету Держдуми Росії з фізичної культури та спорту Дмитра Свищева, який назвав «несправедливим» рішення МОК та рекомендував міжнародним федераціям допустити до змагань росіян, «які не підтримали спецоперацію», а також спортсменів «пов'язаних зі збройними силами та органами безпеки», наприклад, спортсменів ЦСКА (колишній радянський Центральний спортивний клуб армії).

Як зазначив Свищев, участь спортсменів у силових структурах – «нормальна практика у світі, вони мають бути допущені до змагань».

«Всі чудово розуміють, що спортсмен не з автоматом бігає – він виступає під прапорами свого рідного, улюбленого клубу. Тому я вважаю, потрібно обов'язково спортсменів допускати, незалежно від того, до якого клубу вони належать», – сказав він у розмові з російським виданням.