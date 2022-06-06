«Росія несе виняткову відповідальність за цю продовольчу кризу», - Шарль Мішель, президент Європейської Ради

Під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому впливу війни в Україні на жінок та дівчат, президент Європейської Ради Шарль Мішель прямо звернувся до російського посла в ООН, закликаючи бути чесними щодо того, що «Кремль використовує постачання їжі як стелс-ракети проти країн, які розвиваються, що підвищує ціни на продовольство».

«Люди потрапляють у бідність. Це дестабілізує цілі регіони. І Росія несе виняткову відповідальність за цю продовольчу кризу. Лише Росія, незважаючи на кремлівську кампанію брехні та дезінформації. Я бачив це на власні очі. Кілька тижнів тому в Одесі мільйони тон зерна та пшениці застрягли в контейнерах через російські військові кораблі в Чорному морі та через атаки Росії на транспортну інфраструктуру. І саме російські танки, бомби та міни заважають Україні саджати та збирати», - заявив він.

Президент Європейської ради також додав, що Кремль спеціально обстрілює зерносховища та викрадає збіжжя з України, покладаючи провину за те, що відбувається, на інших. «Це боягузливо. Це пропаганда», - переконаний Мішель.

Кремль використовує постачання їжі як стелс-ракети проти країн, які розвиваються, що підвищує ціни на продовольство

За його словами, Європейський союз не накладав санкцій на сільськогосподарську або транспортну галузь Росії. Саме в цей момент постійний представник Росії вийшов з зали засідання, на що президент Євроради сказав, що посол може залишити кімнату, напевно, легше не слухати правду.

Мішель також додав, що ЄС робить все, що може, аби допомогти відстежувати експорт сільськогосподарської продукції та підтримати український сільськогосподарський сектор у сезоні, який наближається.

«Глобальна продовольча безпека – найвищий пріоритет для ЄС і ми зробимо все, що допомогти здолати виклики та допомогти країнам, які розвиваються. Ми повинні розблокувати Чорне море та підтримуємо зусилля Генерального секретаря у пошуку шляхів відкриття морських шляхів для українського експорту», - заявив він.