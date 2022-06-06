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«Росія несе виняткову відповідальність за цю продовольчу кризу», - Шарль Мішель, президент Європейської Ради
Під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому впливу війни в Україні на жінок та дівчат, президент Європейської Ради Шарль Мішель прямо звернувся до російського посла в ООН, закликаючи бути чесними щодо того, що «Кремль використовує постачання їжі як стелс-ракети проти країн, які розвиваються, що підвищує ціни на продовольство».
«Люди потрапляють у бідність. Це дестабілізує цілі регіони. І Росія несе виняткову відповідальність за цю продовольчу кризу. Лише Росія, незважаючи на кремлівську кампанію брехні та дезінформації. Я бачив це на власні очі. Кілька тижнів тому в Одесі мільйони тон зерна та пшениці застрягли в контейнерах через російські військові кораблі в Чорному морі та через атаки Росії на транспортну інфраструктуру. І саме російські танки, бомби та міни заважають Україні саджати та збирати», - заявив він.
Президент Європейської ради також додав, що Кремль спеціально обстрілює зерносховища та викрадає збіжжя з України, покладаючи провину за те, що відбувається, на інших. «Це боягузливо. Це пропаганда», - переконаний Мішель.
Кремль використовує постачання їжі як стелс-ракети проти країн, які розвиваються, що підвищує ціни на продовольствоШарль Мішель, президент Європейської Ради
За його словами, Європейський союз не накладав санкцій на сільськогосподарську або транспортну галузь Росії. Саме в цей момент постійний представник Росії вийшов з зали засідання, на що президент Євроради сказав, що посол може залишити кімнату, напевно, легше не слухати правду.
Мішель також додав, що ЄС робить все, що може, аби допомогти відстежувати експорт сільськогосподарської продукції та підтримати український сільськогосподарський сектор у сезоні, який наближається.
«Глобальна продовольча безпека – найвищий пріоритет для ЄС і ми зробимо все, що допомогти здолати виклики та допомогти країнам, які розвиваються. Ми повинні розблокувати Чорне море та підтримуємо зусилля Генерального секретаря у пошуку шляхів відкриття морських шляхів для українського експорту», - заявив він.
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США звинувачують російського олігарха Абрамовича в порушенні санкцій
Влада США звинувачує російського бізнесмена Романа Абрамовича в експорті двох літаків без ліцензії, як того вимагають санкції США, запроваджені проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.
Міністерство торгівлі США повідомило 6 червня, що Абрамович назвав своїх російських дітей бенефіціарами компаній, які володіють двома літаками, – Boeing 787 Dreamliner і Gulfstream G650 ER. Але Абрамович фактично продовжував їх контролювати, повідомили в відомстві.
Міністерство юстиції ухвалило рішення про арешт двох літаків. У судових матеріалах вказано, що вони були доставлені на територію Росії раніше цього року в порушення експортного контролю США.
Ці звинувачення висуваються, коли влада США намагається тиснути на лідерів бізнесу, близьких до президента Росії Володимира Путіна, щоб переконати Москву зупинити війну в Україні.
- Голос Америки
Генерал Марк Міллі: Боротьба за Україну – це вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни
Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть надавати «значну» підтримку Україні, бо не хочуть повалення світового порядку, що був встановлений в результаті Другої світової війни. Про це у Франції під час святкування 78-ї річниці висадки десанту союзників на березі Нормандії заявив генерал Марк Міллі, який очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США.
«Минуло майже вісім десятиліть з моменту поразки нацистської Німеччини, імперіалістичної Японії та фашистській Італії. Але ми знову бачимо смерть і руйнування на європейському континенті. Так, Київ, можливо, за 2000 кілометрів звідси, але люди там теж зараз сьогодні є переживають ті самі жахи, які пережили громадяни Франції під час Другої світової війни від рук нацистських загарбників», – сказав генерал Міллі в понеділок.
У своєму виступі він сказав, що захист України – це данина пам’яті героїв Другої світової війни, які віддали своє життя за встановлення нового світового порядку, в якому великі і сильні країни не можуть нападати безкарно на менші та слабші держави.
«Світ об’єднався на підтримку захисту України від загарбника, що визначився у своїх цілях. Боротьба за Україну – це вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни. Йдеться про підтримку так званого «глобального міжнародного порядку, заснованого на правилах», порядку, який був встановлений загиблими, які поховані тут, на цьому кладовищі. В основі цього порядку лежить принцип, що сильні країни не можуть просто вторгнутися в малі країни. Не може бути права сильного. Цю агресію не можна залишати непокараною. Кожна країна є суверенною, і кожна країна має право на свою територіальну цілісність».
6 червня 1944 року британські, американські та канадські збройні сили висадилися на узбережжі Нормандії, окупованої на той час нацистськими військами. Ця висадка на територію Франції була першою частиною стратегічної операції «Оверлорд», що ставила за мету захоплення союзниками північно-західної Франції. Висадка десанту в «День Д» була найбільшою операцією з висадки морського десантну у світі.
Менше, ніж через рік Німеччина капітулювала.
У статті використано матеріали Associated Press.
- Голос Америки
У Москві оштрафували Радіо Свобода, погрожують позбавити акредитації інші іноземні ЗМІ - Рейтерс
У Росії на 325 тисяч доларів оштрафували фінансовану США телекомпанію Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) за те, що вона не видалила те, що Москва називає «фейковими» новинами, повідомляє агентство Рейтерс з посиланням на російське інформаційне агентство "Інтерфакс".
Як повідомляє "Інтерфакс", Радіо Свобода відмовилося видаляти повідомлення, які включали підрахунок загиблих серед цивільного населення та російських військовослужбовців, "а також екстремістські заяви про росіян".
На Радіо Свобода накладалися штрафи і раніше. У березні організація заявила, що призупиняє діяльність у Росії після того, як її оголосили банкрутом, і продовжило висвітлення Росії з-за кордону. Росія не оголошує даних про свої втрати на війні в Україні.
Того ж дня, повідомляє Рейтерс, Росія попередила американські новинні організації, що вони ризикують бути позбавленими акредитації, мовляв, у відповідь на дії американської влади відносно російських ЗМІ. Минулого тижня речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила, що викликає керівників американських ЗМІ, щоб повідомити про «найжорсткіші заходи» у відповідь на «ворожість», з якою, за її словами, стикаються представники російських ЗМІ у США, повідомляє агентство.
За словами трьох джерел Рейтерс, знайомих з перебігом зустрічі, у понеділок «Захарова говорила про труднощі, з якими стикаються російські журналісти в США, включаючи проблеми із продовженням віз, заблоковані банківські рахунки та передбачувані переслідування з боку американських спецслужб».
Вона сказала, що Росія може створити труднощі для американських журналістів, які працюють в Росії, із візами, акредитацією та рахунками в банках. За повідомленням російського державного агентства РІА, у зустрічі брали участь представники The Wall Street Journal, CNN, Associated Press, NPR та Alhurra TV.
США запровадило санкції проти деяких державних російських телеканалів за поширення дезінформації. У березні у Росії було запроваджено кримінальну відповідальність за поширення, як йдеться в законі, свідомо «фальшивих» новин про дії збройних сил РФ, терміном до 15 років. Це спонукало деякі, але не всі, західні ЗМІ відкликати своїх журналістів із Росії.
У статті використано матеріали Рейтерс.
Мені подобається українська частина мене: голлівудський режисер та актор Лів Шрайбер – про допомогу Україні. Інтерв’ю
Голлівудський режисер та актор Лів Шрайбер розповів «Голосу Америки» про роботу фундації BlueCheck Ukraine, враження від нещодавньої поїздки до Львова і Польщі та про те, як в Голлівуді сприймають війну, розв’язану Росією проти України.
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