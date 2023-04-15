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Кількість інспекцій суден за Чорноморською зерновою угодою досі обмежена. Росія намагається змінити процедуру
Інспекції суден з українським продовольством у межах Чорноморської зернової ініціативи досі відбуваються в обмеженій кількості. Якщо 13 квітня, після відновлення роботи, їх було всього шість, то у п’ятницю – чотири.
Про це під час брифінгу у п'ятницю, 14-го квітня, повідомив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
«Ми, очевидно, стурбовані останніми перешкодами в реалізації Чорноморської зернової ініціативи. Різні люди в команді Генерального секретаря, включно з ним, висловлювали занепокоєння сторонам, які її підписали. Генеральний секретар написав листи сторонам. І ми сумлінно працюємо в тісній співпраці з Туреччиною, щоб зберегти життєво важливу угоду», - повідомив він.
Він також додав, що наразі у Спільному координаційному центрі існують різні точки зору щодо тих суден, які мають бути зареєстровані та перевірені найближчими днями.
У рамках домовленості представники Росії, Туреччини та ООН інспектують кораблі на шляху до та з українських портів. Спільна комісія узгоджує назву кораблів, які підлягають перевірці.
«Від початку ініціативи і донедавна українські портові органи представляли нові судна, погоджували їх для реєстрації та подальшої перевірки, як зазначено в процедурах. Це була усталена практика відповідно до ролі України в управлінні діяльністю порту. Протягом останніх кількох тижнів щодо цієї практики виникли різні погляди, що призвело до збою в роботі», - пояснив Дюжаррік.
Раніше заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков в інтерв'ю Guardian повідомив, що зернова угода перебуває в «критичній ситуації» через дії Росії. За його словами, кілька днів тому українська сторона подала назву трьох зерновозів, як і передбачено угодою. Але росіяни викреслили ці назви й подали інші судна з поточної черги, яка налічує 50 кораблів. В результаті жодному судну не вдалося продовжити свій шлях, що є «фактичною блокадою з боку Москви».
Як пояснили Голосу Америки у дипломатичних колах, своїми діями Росія намагається тиснути на учасників угоди, аби вирішити проблему з експортом своїх добрив. Незважаючи на те, що вони є частиною угоди, через репутаційні та інші ризики, зокрема високу вартість страхування цих вантажів, покупці не поспішають їх купувати.
Під час прес-конференції в Анкарі 7 квітня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що в рамках угоди Україна має «особливі умови» щодо вивезення українського зерна, а російська частина пакету взагалі не виконується. За словами Лаврова, перепони на шляху фінансування, логістичного оформлення, транспортування, страхування, експорту російської продукції зберігаються і навіть посилюються.
Дюжаррік, відповідаючи на запитання щодо вимог Росії зняти ці перепони заявив, що дискусії та комунікації зі сторонами тривають.
«Є ще багато критичних проблем, які потрібно вирішити щодо платежів та інших технічних питань. Ми продовжуємо намагатися їх вирішити. Але з іншого боку, я вважаю, що є певні результати, які сприяють збільшенню обсягів торгівлі зерном, зниженню фрахтових ставок і збільшенню кількості суден, які заходили в російські порти за добривами та зниженням страхування. Отже, ми досягли певного прогресу, але ми продовжуємо наполягати на більшому», - повідомив він.
22 липня 2022 року у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Таку ж угоду підписала Росія.
29 жовтня 2022 року Російська Федерація заявила, що припиняє участь у зерновій угоді підписаній Україною, Росією, Туреччиною та ООН у Стамбулі, яка передбачає розблокування українських портів. Причина — нібито напад на кораблі Чорноморського Флоту 29 жовтня вранці. 2 листопада Росія відновила свою участь у зерновій угоді. 17 листопада угоду продовжили на чотири місяці.
19 березня 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що попри спроби тиску та шантажу з боку Росії, Україні та партнерам вдалося продовжити дію зернової угоди. Проте лише на 60 днів. Лавров повідомив, якщо впродовж цього часу не буде жодних зрушень у знятті перепон на шляху експорту російських добрив та зерна, Росія буде думати, чи потрібна ця угода.
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Що чекає на “зливача” розвідданих Пентагону? Відео
Підозрюваний у злитті таємних документів США військовий Джек Тейшейра постав перед судом. Йому закидають несанкціоноване вилучення, зберігання та передачу секретної інформації, що стосується національної оборони. На розвиток цієї справи відреагував президент США Джо Байден.
- Voice America
Бути неправдиво звинуваченим у шпигунстві – «це непросто», каже колишній ув’язнений журналіст
Як останній американський журналіст, затриманий у Росії та неправдиво звинувачений у шпигунстві, Ніколас Данілофф має певну уяву про те, через що проходить Еван Гершкович.
«Це важка ситуація, – сказав Голосу Америки 88-ми літній ветеран-репортер, який нині проживає у Бостоні, у штаті Массачусетс.
Данілоффа утримували близько місяця під час холодної війни в 1986 році за обставин, подібних до Гершковича, репортера Wall Street Journal.
Москва звинуватила Гершковича в шпигунстві, не надавши доказів. Газета і адвокат Гершковича категорично заперечують це звинувачення.
«Дуже легко звинуватити журналістів у шпигунстві, тому що робота досить схожа», — сказав Данілофф коресподенту Англомовної служби Голосу Америки Ліаму Скотту цього тижня.
«Здобування інформації, особливо інформації, яка не є широко відомою, створює враження, що це – шпигунство, хоча це не так», – каже Данілофф.
Президент США Джо Байден назвав затримання Гершковича Росією «абсолютно незаконним».
Байден, який спілкувався з батьками Гершковича у вівторок, коли він летів до Белфаста, засудив арешт репортера.
«Ми чітко даємо зрозуміти, що те, що відбувається, є абсолютно незаконним, і ми це оголосили», – сказав Байден раніше того дня перед від’їздом із Вашингтона.
Мало хто так розуміє тяжке становище Гершковича, як Данілофф. Він також належить до клубу, до якого жоден журналіст не хоче вступати.
Інший час, та сама в'язниця
Данілоффу залишалося всього кілька днів до від’їзду після його п’ятирічної роботи на посаді голови московського бюро U.S. News & World Report, коли 30 серпня 1986 року КДБ заарештував його в парку, коли він прощався з людиною, яку вважав своїм другом.
Потім Данілоффа звинуватили в шпигунстві і відправили в московську Лефортовську в’язницю – ту саму, де тримають Гершковича.
Саме цю в’язницю Кремль використовує для тих в’язнів, чиї справи Москва хотіла б зробити показовими, написав Данілов у нещодавній статті у Wall Street Journal.
Данілоффа звільнили після переговорів між держсекретарем США Джорджем Шульцем і радянським міністром закордонних справ Едуардом Шеварднадзе. Репортера та двох дисидентів-правозахисників обміняли на радянського фізика, якого спіймали під час отримання секретної інформації США в нью-йоркському метро.
Як каже Данілофф, його першою реакцією на повідомлення про арешт Гершковича була думка, що «тут щось погано пахне».
«Бути арештованим і утримуватися під вартою російської влади ніколи не весело, але якщо ви розмовляєте російською, як і Данілофф чи Гершкович, то, ви виявляєте, що ваші тюремники теж люди», – сказав Данілофф.
Данілофф сказав, що у випадку з Гершковичем, його перш за все хвилює його фізична безпека.
«Якби я мав з ним розмову в цей момент, то перше, що я хотів би знати, це: «Як з тобою поводяться? З тобою поводяться як з людиною?», – сказав Данілофф. «Чи тебе принижують?»
«Сигнал страху»
Данилофф і Гершкович мають багато спільного. Данілофф є онуком російського генерала, який утік після російської революції, тоді як Гершкович є сином єврейських емігрантів радянського походження.
«Арешт журналіста, який розмовляє російською та має родинні зв’язки з країною, призначений для того, щоб надіслати сигнал залякування іншим», — написав Данілофф у Wall Street Journal.
Джулія Девіс, інша журналістка з радянським корінням, яка є засновницею Russian Media Monitor і стежить за російським державним телебаченням, каже, що арешт Гершковича мав на меті налякати всіх іноземних репортерів, які все ще працюють у Росії.
«Це – попередження для інших журналістів, які все ще там, і які наважуються говорити про те, що насправді відбувається з економікою Росії та її оборонною промисловістю. Їм кажуть – вас представлятимуть шпигунами, а не журналістами, і ви можете опинитися у в’язниці, що особливо жахливо в такій країні, як Росія, де панує справжнє беззаконня за (президента Росії Володимира) Путіна», – сказала Девіс.
«Намагайтеся не зламатися»
Це очевидне беззаконня викликає у Данілоффа особливе занепокоєння щодо того, що може статися з Гершковичем.
«Мені здається, потрібно відстоювати те, у що ви вірите як західний кореспондент, що, ймовірно, дратуватиме ваших так званих господарів», — сказав Данілофф.
На його думку, журналісти, які опинилися в цій ситуації і не ламаються, а відстоюють цінності, яких їх навчило їхнє західне походження та їхні західні наставники, це – те, чого тюремники найбільше не люблять.
Данілофф сказав, що найважливіше, що може зробити Гершкович, це залишатися сильним, наскільки він може: «Потрібно намагатися говорити мовою вільної преси. Це не так легко зробити. Але я сподіваюся, що це буде та позиція, яку можна зайняти».
Після арешту Гершковича багато уваги приділялося новинам про його ситуацію зі ЗМІ та уряду США.
Менш ніж через два тижні після його арешту та лише через кілька днів після офіційного звинувачення у шпигунстві Державний департамент 10 квітня назвав Гершковича «неправомірно затриманим», що розблоковує додаткові ресурси уряду, щоб допомогти звільнити репортера.
Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на електронний лист Голосу Америки з проханням про коментар.
«Важливо встати і висловитись»
Данілофф висловив надію, що увага не ослабне найближчими тижнями.
«Я вважаю, що висвітлення його ситуації є важливим. І це важливо з точки зору журналістів, які намагаються говорити правду, як вони її знають. Тому що з їхнього боку кордону цілком може виникнути спокуса сказати речі, які не зовсім відповідають дійсності», – сказав він.
Незважаючи на очевидні ризики для безпеки іноземних репортерів у Росії, Данілофф вважає, що важливо, щоб іноземні репортери докладали всіх зусиль, щоб продовжувати висвітлювати країну зсередини.
«Я думаю, що для журналістів – західних журналістів – важливо бути там і намагатися жити за західними стандартами», – сказав Данілофф. «Західні стандарти цілком можуть порушувати звичаї чи навіть закони в Росії. І все ж важливо встати і сказати про це».
- Голос Америки
Підозрюваного у поширенні секретної інформації Тейшейру можуть засудити на термін до 15 років - ЗМІ
Щодо підозрюваного у витоку секретної інформації 21-річного Джека Тейшейри висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.
Під час короткого слухання Окружний суд США округу Массачусетс ухвалив рішення тривати підозрюваного під вартою до слухання щодо його затримання наступної середи.
Два закони, згадані у звинуваченні проти військовослужбовця Національної гвардії, звинуваченого в розголошенні секретних документів, стосуються захисту державної таємниці.
За їхнє порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили Тейшейрі у суді.
Президент Джо Байден закликав федеральні агентства посилити заходи безпеки після великого витоку секретних документів США.
«Поки ми все ще визначаємо важливість цих документів, я доручив нашому військовому та розвідувальному співтовариству вжити заходів для подальшого захисту та обмеження розповсюдження конфіденційної інформації, і наша команда національної безпеки тісно співпрацює з нашими партнерами та союзниками», — сказав Байден у заяві в п'ятницю, 14 квітня.
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав «переглянути наші процедури доступу до розвідувальної інформації, підзвітності та контролю в рамках міністерства», щоб уникнути повторення подібних інцидентів.
Байден також вперше публічно похвалив ФБР за швидкий арешт підозрюваного.
«Я високо оцінюю швидкі дії, вжиті правоохоронними органами для розслідування та реагування на нещодавнє розповсюдження секретних документів уряду США», – сказав президент США у своїй п’ятничній заяві.
Підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагона у четвер заарештували федеральні слідчі, про це оголосив генеральний прокурор США Меррік Ґарланд.
Арешт стався після того, як Пентагон та інші державні служби заявили про початок слідства у цій справі та пошук особи, яка розповсюджувала таємну інформацію.
Президент США Джо Байден заявив у четвер, перебуваючи в Ірландії, що Сполучені Штати «наближаються» до пошуку відповідей щодо витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що «не стурбований» розкриттям, бо там не було актуальних даних.
- Голос Америки
Маємо міцний альянс між ЄС та США - єврокомісар Джентілоні про так звану "стратегічну автономію" Європи
Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні під час конференції у Вашингтоні прокоментував низку заяв президента Франції Еммануеля Макрона щодо концепції "стратегічної автономії" Європи.
Йдеться про цитати інтерв'ю Макрона, що викликали критику та змусили Макрона роз’яснити свої слова і позицію детальніше.
На думку Джентілоні, Трансатлантичний альянс “зараз важливіший, ніж був кілька років тому”.
Посадовець запевнив: “Цікаво звертати увагу на невеликі відмінності, але загальна картина полягає в тому, що ми маємо міцний альянс між ЄС та США. І цей міцний альянс не означає, що ми не переслідуємо наші автономні економічні інтереси, що, звичайно, є нормальним і для нас, і для Сполучених Штатів”.
Джентілоні наголосив: “Думаю, ви не здивовані, що ми маємо різні погляди в Європейському Союзі”.
Щодо стратегічної автономії, Джентілоні зазначив, що економічними інтересами Європи є необхідність безпеки ланцюгів постачань, але це має бути зроблено, за його словами, саме у співпраці з партнерами.
Європа є відкритою, експортно орієнтованою економікою, яка отримала значну вигоду від глобалізації, а зводити торговельні бар’єри було б помилкою, вважає єврокомісар.
Після воєн світ стає більш роздробленим, непередбачуваним і менш безпечним. А тому Захід має залишатися єдиним і непохитним у підтримці України.Паоло Джентілоні
“Натомість ми повинні співпрацювати з нашими партнерами, щоб зробити глобалізацію безпечнішою, щоб побудувати сильніші та стійкіші ланцюги постачань”, - додав посадовець.
Він наголосив і на важливості співпраці з “глобальним півднем” та, зокрема, відзначив єдність європейських країн щодо санкцій проти Росії як “справді великий політичний результат”.
“Я був міністром закордонних справ Італії у час анексії Криму, і пам’ятаю, як важко було погоджувати навіть дуже маленькі пакети санкцій, не було одностайності [на відміну від нинішньої ситуації, - ред]”, - нагадав Джентілоні.
Він також додав, що після воєн світ стає “більш роздробленим, непередбачуваним і менш безпечним”. А тому Захід, на думку єврокомісара, має залишатися єдиним і непохитним у підтримці України.
“Я вважаю, що це [війна і її наслідки, - ред.] не останній цвях у труну багатосторонності й глобалізації. Економічна взаємозалежність залишається потужною силою, але глобальні виклики вимагатимуть нових форм міжнародного співробітництва. Багатополярність відкриває можливості для різноманітних “геометрій” і альянсів на різні теми - економічну, екологічну, з подолання бідності, зміни клімату чи готовності до пандемії, тощо”, - припускає Джентілоні.
Посадовець виступав 13 квітня на зустрічі про геополітику та геоекономіку “Західна єдність, глобальна фрагментація?” у Школі передових міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні.
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