Актуально
- Голос Америки
США дають $68 млн ООН на купівлю українського зерна
Агентство міжнародного розвитку США (USAID) надає 68 млн доларів Всесвітній продовольчій програмі ООН на закупівлю 150 000 тонн української пшениці, повідомили в уряді США.
"Ми віддані підтримці світової продовольчої безпеки для найбільш нужденних і закликаємо всі країни наслідувати це", - твітує держсекретар США Ентоні Блінкен.
У вівторок з Одеси відправилось перше судно із зерном для Африки в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Ця партія склала 23 000 тонн зерна до Ефіопії.
В Мінагрополітики України наголосили на тому, що Україна відігравала провідну роль в постачанні за продовольчою програмою ООН і зауважили, що за підсумками останніх років Україна утримувала лідерство у рамках Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) з постачання продовольства для гуманітарних операцій. Загалом у 2021-му Україна направила 20% продовольства з програм ООН. Частка України була більшою, а ніж Туреччини та Росії разом, йдеться в повідомленні українського відомства.
США підтримали першу поставку спільними зусиллями USAID, Фонду Говард Баффетт та Фонду Minderoo, повідомляє USAID.
"Ця поставка підтримає гуманітарну відповідь на кризу на Африканському Розі, де історична посуха підштовхнула мільйони людей до межі голоду", - заявили у відомстві.
Російська війна в Україні прискорила зростання світових цін на продовольство та погіршила "продовольчу непевність в країнах, які зіткунулись із голодом, що загрожує життю", йдеться в повідомленні.
Росія заперечує свою провину у кризі голоду.
Росія продовжує руйнувати аграрну інфраструктуру України, вказало посольство США в Україні у своєму твіті в середу.
"Російські війська грабують і знищують українську сільськогосподарську інфраструктуру, включаючи силоси, сільськогосподарську техніку та поля. Це заважає українським аграріям сіяти та садити, завдаючи шкоди майбутньому врожаю та погіршуючи світову продовольчу кризу", - твітує Держдеп.
США підтримують домовленість за посередництва Туреччини та ООН, яка зробила можливим експорт продовольства з портів України. В USAID, однак, відзначили, що хоча вивільнення поставок продовольства "заблокованих Путіним впродовж майже шести місяців" є ключовим кроком, але "масштаб кризи голоду, яку підштовхують війни, економічне спустошення, викликане пандемією COVID-19, та надзвичайні погодні умови, які погіршила зміна клімату - настільки великий, що єдиний крок не вирішить цю кризу".
Всі новини дня
- Голос Америки
Остін та Резніков обговорили "Рамштайн-5"
Нагальні та довгострокові оборонні потреби України обговорили телефоном очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков у вівторок, повідомили в Міністерстві оборони США.
Очільники оборонних відомств також обговорили проведення нового засідання Контактної групи з оборони України. Група, створена під проводом США, вперше зустрілась в квітні на американській базі "Рамштайн" в Німеччині. Четверте засідання в форматі "Рамштайн" наприкінці липня зібрало представників з більш ніж 50 країн.
Під час розмови Резніков також поінформував Остіна про динаміку на полі бою в Україні, повідомили в Пентагоні.
Ллойд Остін наразі дотримується карантину, після того, як у нього діагностували COVID-19 в понеділок. Остін має помірні симптоми захворювання і продовжує працювати під час п'ятиденного карантину, повідомили в оборонному відомстві США. 69-річний Остін отримав чотири щепленя від COVID-19.
Захід з осторогою дивиться на Ердогана, який став ключовим посередником для Росії, кажуть експерти
«Ми вважаємо російську операцію проти України неприйнятною, і ми її відкидаємо», - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в день початку російського вторгнення в Україну 24 лютого і наголосив, що «цей напад, який ми вважаємо порушенням міжнародних законів, є серйозним ударом для миру і стабільності».
Тоді ж Ердоган у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пропонував сприяння Туреччини в організації переговорів з Росією, і Зеленський казав, що «це можна лише привітати».
Перші стамбульські переговори української та російської сторони у березні провалилися, але у липні за участю ООН була досягнена угода про безпеку морського транспортування збіжжя.
Тепер, коли Реджеп Таїп Ердоган вперше від початку лютневого російського вторгнення відвідає Україну і нарешті особисто зустрінеться з Володимиром Зеленським у Львові 18 серпня, західні коментатори прискіпливіше дивляться на те, що вони називають балансуванням Анкари між Росією і Заходом.
Захід засуджує Ердогана як силового лідера, схожого на Путіна й президента Китаю і обурюється стратегічною двозначністю Туреччини щодо партнерів в НАТО.
Туреччина попри осуд російської війни так і не приєдналася до своїх союзників у НАТО, які запровадили санкцій щодо Росії.
В той час як українці оспівують застосування турецьких безпілотних літаків Байрактар проти російських окупантів, і активісти збирають через інтернет гроші на додаткові безпілотники з Туреччини, уряд в Анкарі хвалиться, що економічні відносини з Росією процвітають, і турецька торгівля з Росію досягла рекордно високого з 2014 року рівня.
А західні уряди на тлі небувалого зростання цін на пальне й енергію вимушені пояснювати своїм громадянам важливість згортання економічних відносин з Росією на знак протесту проти російської війни в Україні.
Коментатори, які стежать за турецькою політикою, звертають увагу на те, що Реджеп Таїп Ердоган готується до виборів наступного року, і для нього дуже важливо показати виборцям себе як міжнародного діяча, а ще більше як ефективного керівника економікою.
«Ердоган грає ризиковану подвійну гру, і чи зможе він її підтримувати, ще буде видно. Його пріоритет - домогтися переобрання наступного року на тлі економічної кризи, яка завдає шкоди його популярності. Він зробить усе що завгодно, щоб посилити свої позиції у власній країні», - пише у Twitter старша співробітниця Центру європейської політики в Брюсселі Аманда Поль.
«Складний союзник»
Ана Паласіо, яка раніше очолювала міністерство закордонних справ Іспанії, вказує, що «Захід засуджує Ердогана як силового лідера, схожого на Путіна й президента Китаю і обурюється стратегічною двозначністю Туреччини щодо партнерів в НАТО, яку багато хто вважає невірністю».
Але вона підкреслює, що низка дипломатичних успіхів турецького керівника «демонструє його здатність у відносинах з суперниками знаходити місце для співпраці».
«Звичайно, що Ердоган не самотужки привів росіян до столу переговорів у Стамбулі. Кремль значною мірою підштовхнула його власна зацікавленість зберегти підтримку країн південної півкулі. Це було очевидно під час африканського турне російського міністра закордонних справ Лаврова, що відбувалося паралельно з поїздкою французького президента Еммануеля Макрона. Тим не менше турецьке посередництво було необхідним для досягнення поступу», - пише Ана Паласіо в Project Syndicate.
«Союзників Туреччини можуть турбувати прагматичні загравання Ердогана, але прагматизм, разом з творчим підходом буде необхідним для уможливлення суттєвої співпраці в сучасних міжнародних умовах», - вважає Ана Паласіо.
Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер написав у виданні Politico, що Туреччина очевидно є стратегічно дуже важливим союзником НАТО, але він також зауважує, що впродовж років Анкара не завжди проявляла себе як надійний союзник.
«Ердоган зовсім не єдиний лідер в НАТО, який підтримує приязні відносини з Путіним. Згадайте лише колишнього італійського прем’єр-міністра Сильвіо Берлусконі чи теперішнього угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана», - наголошує Іво Даалдер.
Але колишній дипломат нагадує, що Ердоган «єдиний лідер НАТО, який купив у Росії новітні протиповітряні ракети замість того, щоб придбати західне обладнання, яке могло б бути інтегроване в систему оборони НАТО. Він також єдиний лідер НАТО, хоча і не перший турецький керівник, який пригрозив застосувати силу проти союзника - Греції».
«Іншими словами, з Туреччиною щораз важче вживатися як з союзником, але без неї обійтися майже неможливо», - підсумовує Іво Даалдер.
Війна в Україні підірвала російську потужність на світовому ринку зброї, кажуть міжнародні експерти
Президент Росії Володимир Путін у понеділок заявив, що Москва готова запропонувати свою «найсучаснішу зброю» своїм союзникам у країнах Латинської Америки, Азії та Африки.
Виступаючи на відкритті щорічної виставки зброї неподалік Москви, Путін сказав, що російський експорт зброї відіграє важливу роль у розвитку «багатополярного світу», і що Росія «високо цінує те, що у нас є багато союзників, партнерів і людей, які поділяють наші думки на різних континентах».
«Ми готові запропонувати нашим союзникам і партнерам найсучасніші види зброї: від вогнепальної зброї, бронетехніки та артилерії до бойових літаків і безпілотників», – сказав російський лідер, згідно з повідомленням агентства АР.
Російська зброя, заявив Путін, цінується за надійність, якість і головне - ефективність. «Практично вся вона не раз використовувалася в реальних бойових діях», – додав президент Росії, якого цитує агентство Інтерфакс.
Однак експерти вказують на те, що війна в Україні, яку Росія назвала «спецоперацією», але веде вже майже півроку, не найкраща реклама для ефективності російської зброї.
Санкції призвели до того, що Росія використовує напівпровідники, призначені для холодильників і посудомийних машин у військовій техніці – міністерка США Раймондо
Крім того, російський військово-промисловий комплекс не має відповідних потужностей компенсувати значні втрати техніки на війні в Україні, не кажучи вже про вільні потужності, щоб виробляти зброю на продаж. Також російські виробники зброї виявилися занадто залежними від західних підрядників, які постачали електроніку для російської зброї.
Наприклад, під час свідчень у Сенаті США в травні міністр торгівлі США Джина Раймондо зазначила, що Росія використовує напівпровідники, призначені для холодильників і посудомийних машин у військовій техніці через брак спеціалізованих комплектуючих. Попри такі офіційні заяви, експерти застерігають не перебільшувати ефективність санкцій, бо їхній вплив важко оцінити через відсутність прозорості в Росії.
З іншого боку, поширити дані про російську зброю максимально зацікавлена Україна.
Британська газета Times говорить, що отримала доступ до українського звіту, який називає російську зброю «неефективною» та «застарілою». Міністерство оборони України, яке донедавна здебільшого користувалося зброєю, розробленою ще в Радянському Союзі, доходить висновку, що російська бронетехніка та вертольоти не здатні протистояти вогню навіть зі стрілецької зброї, а ракети мають лише 33-відсотковий шанс вразити ціль.
Російські гелікопетри можна збити навіть з кулемету – український звіт
Аналізуючи зразки зброї, підібрані на полі бою, українські військові кажуть, що вона далека від заявлених стандартів. Наприклад, броньований захист ударного вертольота Ка-52 «Алігатор», одного з найсучасніших у Росії, пробиває стрілецька зброя калібру 7,62 мм.
«Цей гелікоптер у Москві називають «літаючим танком», броньована кабіна якого витримує попадання куль калібру 12,7 мм, а решта вузлів надійно захищені, однак, як виявилося на практиці, Ка-52 можна вивести з ладу кулеметом калібру 7,62 мм», – йдеться тексті документа, поруч з яким міститься зображення пошкоджень одного з гелікоптерів.
Українські експерти так само низько оцінили і ефективність російських ракет на території України. У звіті стверджується, що крилата ракета морського базування 3М-14 «Калібр» має лише 33% імовірності вразити ціль. Зазначається, що інша ракета має точність лише 49 відсотків. Цією неточністю російської зброї українські експерти частково пояснюють численні цивільні жертви російських обстрілів. Близько 30 відсотків використаних ракет влучили в цивільні об'єкти, наводить слова українського звіту британська газета.
В українському звіті зазначається, що сучасні безпілотники виявилися непереборною проблемою для російських ракет. Російська зенітно-ракетна система «Панцир-С1» не здатна протистояти зграям безпілотників і не має захисту від ударів з повітря. Джерело в Міноборони додало, що українські військові відправляли два безпілотники для відволікання уваги і три для ураження цілей, з чим російська система не впоралася.
Росія скорочує експорт, затримує виконання контрактів – українське Міноборони
Через західні санкції та втрати на війні в Україні, російський уряд був змушений припинити контракти на постачання озброєнь, стверджує український звіт.
«У березні Москва призупинила контракт на поставку Сербії двох вертольотів Ка-32. У травні та червні Росія повідомила Алжир про затримки виконання контрактів на постачання військової техніки, зокрема літаків-амфібій і програмного забезпечення. У липні Міноборони запропонувало розірвати контракт на постачання М'янмі безпілотників "Орлан-10" і виплатити компенсацію. Вона також запропонувала відкласти постачання чотирьох винищувачів Су-30СМЕ, двох ЗРК "Панцир-С1" і радіолокаційної системи», – цитує газета слова українського звіту.
Останні вибухи складів зброї, і особливо авіабази в Криму, додали приниження російським військовим, які виявилися неспроможними захистити територію, яка вважалася глибоким тилом. І хоча Україна не взяла на себе офіційно відповідальність за вибухи, неофіційно українські чиновники натякають представникам преси, що це були воєнні цілі для України.
«Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі», — сказав український чиновник газеті New York Times, який додав, що «використовувався пристрій виключно українського виробництва».
За даними Стокгольмського міжнародного інституту миру (SIPRI), Росія залишається на другому місці в світі за експортом зброї. Але її продаж останніми роками зменшується.
На думку оглядачів, якщо обсяги торгівлі зброєю в Росії падали і раніше, то тепер наслідки цього падіння скоро проявляться у зменшенні міжнародного впливу Росії, особливо на Близькому Сході та в Азії.
«173 день війни», в якій використовується «перевірена в боях» російська техніка – індійська газета
Hindustan Times, одна з найбільших газет Індії, країни, яка є на першому місці традиційно серед імпортерів зброї у світі та одна з найбільших імпортерів російської зброї, у своєму твіті зазначає:
«Президент Росії Володимир Путін «хвалився» «перевагою» російської зброї перед своїми суперниками під час виступу на виставці зброї під Москвою».
У твіті індійська газета розмістила відео, в якому наголошує, що це вже «173 день війни», в якій використовується «перевірена в боях» російська техніка.
Як вказують оглядачі видання Foreign Affairs, за оцінками Пентагону, російські війська втратили вбитими і пораненими до 80 000 осіб і втратили сотні літаків, танків і бронетехніки.
«Чим довше триватиме війна, тим складнішою буде ситуація для оборонно-промислової бази Росії, яка є мішенню безпрецедентних санкцій Заходу та обмеження експорту. Хоча повний вплив санкцій може бути неочевидним зараз, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для здатності Росії демонструвати свою владу за кордоном, особливо на Близькому Сході», – пишуть оглядачі.
США вважають продаж російської зброї рушієм конфлікту в регіоні та інструментом, за допомогою якого Москва розширює свій політичний і військовий вплив.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, які наводять оглядачі у Foreign Affairs, з 2012 року на Росію припадає приблизно 16 відсотків усіх продажів зброї країнам Близького Сходу та Північної Африки. Росія поступалася лише США. Її найбільшими регіональними клієнтами за останні п'ять років були Алжир, який закуповує 70 відсотків імпорту зброї в Росії, Єгипет та Ірак.
«Покупців з Близького Сходу приваблює російська військова продукція через її низьку вартість і готовність Москви продавати її будь-кому, хто може заплатити», – зауважують автори статті, Дженіфер Каванг, старший науковий співробітник Американської державної програми Фонду Карнегі за міжнародний мир та Фредерік Вері– її колега з Близькосхідної програми Фонду Карнегі.
На їхню думку, зменшення продажу російської зброї означає створення місця на ринку для інших продавців, наприклад, для Туреччини, чи Китаю. Але ця зміна створить як нові можливості для Сполучених Штатів, так і ризики, до яких Вашингтон має готуватися вже зараз.
Як на події в Криму реагують політичні лідери в США та на Заході? Відео
В тимчасово окупованому Криму прогриміли нові вибухи - на російській авіабазі поблизу Сімферополя та на сховищі боєприпасів поблизу Джанкоя. Подробиці про офіційну реакцію США та Заходу на нові вибухи в Криму – від Юлії Ярмоленко.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum