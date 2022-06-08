ООН повідомляє про 4253 жертви серед мирного населення. Маріупольська влада - 22 тисячі лише в місті. Як їх рахують

Згідно з останніми даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), від 24 лютого в Україні в результаті збройного нападу російської армії загинуло 4253 особи, включно із 272 дітьми, ще 5141 отримали поранення.

Найбільших втрат зазнали Донецька та Луганська області: 2455 загиблих і 2938 поранених. Як йдеться в повідомленні УВКПЛ, опублікованому у вівторок, 7 червня, більшість жертв була «спричинена застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари».

Установа вважає, що фактичні цифри втрат значно вищі, оскільки організація не отримує інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, а також не повідомляє усі дані, які вони мають, тому що частково інформація про жертви чекає на перевірку. В УВКПЛ пояснили, що різниця у цифрах між двома звітами не означає, що саме стільки людей загинуло в цей період – частина з них були вбиті раніше, але організація лише зараз могла отримати та підтвердити цю інформацію.

УВКПЛ, який веде підрахунки втрат мирного населення України з 2014-го року, пояснює у звіті, що вони базуються на інформації Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка проводить інтерв’ю з жертвами та їхніми родичами. А також – на інформації від свідків, аналізі доказів, які конфіденційно передаються моніторинговій місії, на даних офіційних записів, відкритих джерелах, фото- та відеоматеріалах, судово-медичних записах, слідчих та судових документах, звітах міжнародних та національних неурядових організацій, звітах правоохоронних та військових органів, медичних установ та міської влади. Усю цю інформацію УВКПЛ перевіряє та оцінює, роблячи висновки щодо кожного випадку загибелі чи поранення мирного мешканця в Україні.

У тої же час, Маріупольська влада повідомляє про щонайменше 22 тисячі загиблих лише в місті. В інтерв’ю Голосу Америки речник Маріупольської міської ради Денис Кочубей сказав, що вони в цій цифрі переконані і вважають її заниженою.

Він пояснив, як вони підраховують втрати. До уваги беруться знімки масових поховань, які міська влада отримала завдяки журналістам-розслідувачам, білінгова інформація з мобільних телефонів маріупольців, яка показує їх переміщення чи його відсутність, данні офіційної реєстрації маріупольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію, та неофіційної, яку вони отримують по своїх каналах про тих, кого примусово вивезли чи спонукали виїхати на територію Росії чи Білорусі.

Таким чином, влада Маріуполя порахувала, що з 540 тисяч осіб, які мешкали в місті до повномасштабного наступу Росії, близько 200 тисяч виїхало на підконтрольну територію України чи за межі України в дружні країни, 45-47 тисяч перебувають в Росії та Білорусі, 50-70 тисяч знаходяться у селах та містах поруч з Маріуполем на непідконтрольній Україні території, близько 100 тисяч залишаються в місті та щонайменше 22 тисячі було вбито росіянами.

«І ми розуміємо, що цифра, яку ми зафіксували, може зрости, тому що люди під завалами знаходяться. Завали розгрібають дуже повільно. Подекуди з-під завалів одного дому можуть витягнути 50-70 тіл. А тотальних руйнувань зазнало більше 1 300 багатоквартирних будинків. Навіть жахливо уявити, якою може бути реальна цифра загиблих в Маріуполі», - сказав Кочубей телефоном.

Також, зауважив він, стрес та відсутність будь-якого комфорту скоротили вік людям похилого віку, які помирають від відносно природніх причин, коли могли б прожити ще 5-20 років.

Кочубей припускає, що масове перевезення маріупольців в Росію є одним з методів приховати страшні втрати, яких зазнало місто.

«Вони будуть казати, що ці умовно кажучи 20-30-50 тисяч осіб, які вважаються безвісти зниклими в Україні, виїхали на територію Росії, "живі-здорові та перебувають у нас на території. І це наші люди і ми їх не віддамо". Для них це така спроба інформаційно захиститися від звинувачень та позовів та цієї страхітливої цифри людей, яких вбила діяльність російської армії, тому що вони гатили по Маріуполю з моря, обстрілювали місто з танків, з артилерії, вогнеметами, які спалюють все взагалі. "Гради", "Смерчі", "Урагани" і, що найстрашніше, почали в якийсь момент бомбити з літаків. Одна бомба FAB-500 – це 3-4 метри воронка завглибшки і 5-10 метрів в діаметрі. І воно знищує все».

Іншими способами приховати масові втрати, за словами речника міської ради, є перепоховання загиблих маріупольців, у тому числі, за межами міста, та за непідтвердженими даними, - спалення тіл в крематоріях.

Росія відкидає звинувачення у масових вбивствах українців та називає розв’язану нею війну «спецоперацією». Раніше, як повідомляли російські ЗМІ, президент Росії Володимир Путін заявляв, що російські війська намагаються мінімізувати втрати серед мирного населення.

"Повторюю, наші солдати та офіцери прагнуть не допустити жертв серед мирного населення. І, на жаль, самі зазнають втрат", - цитує слова Путіна на нараді з членами Ради безпеки РІА Новини.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, дані ООН щодо жертв серед мирних мешканців доповідаються Путіну.

«Безумовно, всю інформацію, яка йде по лінії ООН і так далі, ми бачимо, вона вся доповідається, але ми не знаємо, наскільки вона може відповідати реальному стану справ", - цитує Пєскова Інтерфакс Росія.

Раніше Президент Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом, що викликало заперечення з боку Кремля. До висновку про те, що дії Росії в Україні носять характер геноциду, прийшли і експерти- автори звіту Інституту New Lines і Центру з прав людини Рауля Валленберга.

«У цьому звіті обґрунтовано робиться висновок, що Росія несе відповідальність як держава за порушення статті II і статті III (c) Конвенції про геноцид, - заявив д-р Азім Ібрагім, директор з особливих ініціатив інституту Newlines. - Звіт також робить висновок, що існує, безсумнівно, дуже серйозний ризик геноциду і держави зобов'язані запобігати йому, відповідно до статті I Конвенції про геноцид».