Кількість жертв нападів у Шрі-Ланці досягла 290 осіб

Через вибухи бомб в Шрі-Ланці загинуло 290 осіб і ще приблизно 500 осіб зазнали поранень. Напади з використанням бомб стались в різних точках країни в церквах, готелях та в інших місцях. Щонайменше 39 з загиблих були іноземними туристами, повідомив міністр туризму країни Джон Амаратунга в понеділок. "Хочу запевнити туристичну галузь, що уряд вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити безпеку громадськості та туристів, які перебувають в країні", - заявив Амаратунга.

Світові лідери висловити підтримку населенню Шрі-Ланки

"Президент США та я слідкуємо за жахливими нападами на тих, хто святкує Великдень на Шрі-Ланці. Наші серця та молитви з жертвами та їх рідними, - заявив віце—президент США Майк Пенс у Twitter. – Це звірство – це напад на християнство та релігійні свободи всюди. Ніхто не має боятись, коли перебуває в молитовному домі", - йдеться в заяві Пенса.

Королева Великобританії Єлизавета в своїй заяві висловила смуток, через напади в Шрі-Ланці.

"Принц Філіп та я глибоко засмучені новинами про напад в Шрі-Ланці і надсилаємо наші співчуття сім'ям та друзям тих, хто втратив своє життя. Я віддаю належне медикам та службам порятунку, які надають підтримку пораненим. Наші думки та молитви з усіма шріланкійцями у цей важкий час", - йдеться в заяві королеви.

Правоохоронці Шрі-Ланки виявили 87 детонаторів в столиці країни в неділю. Служба президента Шрі-Ланки Майтріпали Сірісени заявила, що, згідно до даних розвідки, за бойовиками стоять іноземні терористичні організації. Країна звернулась по міжнародну допомогу.

Скоординовані напади на Шрі-Ланці схожі на напади бойовиків-ісламістів, вважають експерти, яких цитує Reuters.

"Синхронні напади – незвичні для Шрі-Ланки. Порівняно до подібних нападів на Близькому Сході та в Південно-східній Азії, вони мають ДНК нападів, які проводить Ісламська держава та Аль-Каєда", - говорить Альто Лабетбун, експерти з антитероризму.

Роган Гунаратна, експерт з питань безпеки, вказує, що група, яка діяла в Шрі-Ланці – це місцева гілка Ісламської держави, повідомляє видання.

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