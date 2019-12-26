"Не робіть цього!" – Трамп закликав Росію, Сирію та Іран не допустити жертв серед цивільних у Ідлібі

Президент США Дональд Трамп застеріг союзників сирійського режиму Башара аль-Асада від агресії у сирійській провінції Ідліб.

Уряд Сирії намагається воєнним чином повернути контроль над сирійською провінцією Ідліб, яку наразі контролюють прихильні до США опоненти режиму. Напади на провінцію цього місяця вже спричинили до того, що сотні тисяч цивільних змушені були покинулти свої оселі, передає АР з посиланням на дані Групи координації відповіді на ситуацію в Сирії.

"Росія, Сирія та Іран вбивають, або збираються вбити тисячі невинних цивільних в провінції Ідліб, - написав президент США у Twitter в четвер. – Не робіть цього! Туреччина тяжко працює, щоб зупинити цю бійню".

Раніше цього тижня, речник ООН видав заяву в якій йдеться, що минулого тижня щонайменше 30 000 цивільних мусило полишити свої оселі через напад. ООН закликала "негайно зупинити ворожі дії" та "надати постійний безперешкодний та безпечний гуманітарний доступ до цивільних".

"Генеральний Секретар підтверджує, що у сирійського конфлікту немає військового розв'язку. Рішення, що заслуговує на довіру – політичний процес в рамках ООН згідно до резолюції РБ ООН 2254", - йдеться в заяві організації.

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