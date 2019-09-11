У США вшановують пам'ять жертв терактів 11 вересня

18 років тому, майже 3000 людей загинуло в США через низку терористичних нападів. В цей день 2001 року терористи аль-Каєди спрямували літаки на два хмарочоси Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

В Нью-Йорку родини жертв теракту 2001 року зберуться біля меморіального комплексу на місці двох башт-близнюків, щоб вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання та читанням переліку імен. Церемонії вшанування пам'яті жертв терактів відбудуться по всій Америці.

"Ніколи не забудемо", - написав президент США Дональд Трамп у Twitter.

"Сьогодні наша країна згадує та вшановує полеглих 11 вересня. Пам'ять про них завжди буде в серці кожного американця і ми ніколи не забудемо героїзм та мужність, виявлені у цей доленосний день", - написав віце-президент США Майк Пенс у Twitter.

Держсекретар США Майк Пенс наголосив на важливості боротьби з тероризмом.

"Я все ще переживаю через 11 вересня. Майже через 20 років я все ще думаю про той день і рішуче налаштований на боротьбу з тероризмом. Президент Дональд Трамп це також визнає. Ми маємо забезпечити, що ми використовуємо американські ресурси відповідно, щоб вирішити питання терористичної загрози", - наголосив посадовець.

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