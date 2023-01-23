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Росія втратила 180 000 загиблими та пораненими у війні, - Норвегія
За оцінками, оприлюдненими в неділю головнокомандувачем армії Норвегії, Росія на сьогоднішній день втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні, тоді як цифра для українців становить 100 000 військових і 30 000 загиблих серед цивільних.
"Втрати росіян починають наближатися до 180 000 убитих або поранених солдатів", - сказав начальник оборонного відомства Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв'ю TV2, не уточнюючи, як були підраховані ці цифри.
Норвегія, країна, яка межує з Росією, є членом НАТО з часу його заснування в 1949 році.
«Українські втрати, ймовірно, становлять понад 100 тисяч загиблих і поранених. Крім того, близько 30 тисяч мирних жителів України загинули в цій жахливій війні», — сказав норвезький генерал.
Москва та Київ місяцями не надають інформацію про втрати, яка б заслуговувала на довіру.
У листопаді голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що російська армія втратила понад 100 000 убитими або пораненими, "імовірно" така ж кількість жертв з українського боку.
Ці цифри неможливо перевірити незалежно.
Незважаючи на значні втрати, "Росія здатна продовжувати (цю війну) протягом досить тривалого часу", - сказав Крістофферсен у неділю, вказуючи на мобілізаційні можливості Москви та виробництво зброї.
«Найбільше хвилює те, чи зможе Україна утримати російську авіацію від участі у війні», — сказав він, додавши, що поки це вдається «завдяки українській протиповітряній обороні».
Більшість російських ударів за останні місяці були завдані ракетами великої дальності.
Норвезький генерал також закликав до швидкої поставки в Україну бойових танків, що поки що стримується переважно Німеччиною.
"Якщо вони збираються йти в наступ взимку, їм (українцям) це потрібно швидко", - додав Крістофферсен.
Попри наполегливі заклики України та кількох європейських країн, у п'ятницю Берлін відмовився поставити Києву свої танки Leopard.
Ці важкі танки є на озброєнні кількох інших європейських держав, включаючи Норвегію, але теоретично їхня поставка в Україну залежить від дозволу Німеччини.
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Естонія оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. РФ «понижує відносини» з Таллінном
Посольство Естонії в Україні заявило про передачу Києву гаубиць та протитанкових гранатометів у рамках нового пакету допомоги, йдеться у повідомленні диппредставництва.
«Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо таким чином створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», – прокоментував посол Естонії Каймо Кууск.
Посольство зазначає, що це найбільший пакет військової допомоги, який надається Україні, загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійшли десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 Carl Gustaf з боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів.
«Україна потребує важкого озброєння, щоб утримувати ініціативу та протистояти Росії, яка готується відновити свою військову силу. Найважчі бої ще попереду», – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, зазначивши, що Естонії важливо показати приклад і мотивувати тим самим інших союзників надавати допомогу Україні.
Військова допомога Києву, як зазначили в уряді, не знижує обороноздатність Естонії. Віддану Україні зброю влада має намір замінити на корейські самохідні артилерійські установки K9. Крім того, безпеку гарантує присутність озброєння від союзників, у тому числі нещодавно розміщені в країні РСЗВ HIMARS.
Тим часом МЗС Росії на тлі повідомлень про допомогу Україні від Естонії заявило про «пониження рівня дипломатичних відносин» з Естонією через «радикальне скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні».
«Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики. Зараз Естонією здійснено новий недружній крок щодо радикального скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні, що підтверджує лінію на розвал відносин між нашими країнами. У відповідь російською стороною ухвалене рішення про пониження рівня диппредставника в обох країнах до Тимчасового повіреного у справах», – йдеться в повідомленні.
Після відправки в Україну нової партії зброї від Естонії загальний обсяг військової допомоги Києву від цієї країни зросте до 370 млн євро, або трохи більше ніж 1% ВВП Естонії, повідомила раніше естонська телерадіомовна компанія ERR.
Польща каже про «проблиск надії» на зміну позиції Німеччини щодо танків Україні
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив 23 січня про «проблиск надії» на зміну позиції Німеччини щодо можливості постачання Україні танків німецького виробництва «Леопард».
Підставою для сподівань польського урядовця стали слова Анналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, яка напередодні у Парижі сказала французьким журналістам, що Берлін не заперечував би, якби Польща вирішила передати українцям «Леопарди» з польських арсеналів.
Жодна країна не вирішить проблем, надавши нам 10, 20 чи 50 танків, але вони зробили б дуже важливу справу.Володимир Зеленський
Матеуш Моравецький наступного дня лунав досить стримано, оскільки голова німецького уряду Олаф Шольц демонстративно не згадував про танки для України, хоча канцлер і повторює, що Німеччина готова і далі надавати Києву суттєву збройну допомогу для захисту від російської агресії.
Найважливішим зараз польський прем’єр-міністр назвав «створення принаймні малої коаліції країн», які готові поділитися танками «Леопард» з українцями.
«Ми подамо прохання (про реекспорт німецьких танків Україні), але це справа другорядної важливості. Навіть якщо ми не отримаємо дозволу… ми все одно б разом з іншими передали б свої танки Україні», - сказав Моравецький.
Окрім Польщі про наміри надати танки «Леопард» Україні також натякали представники Фінляндії, а також були повідомлення про таку можливість щодо ще принаймні трьох країн НАТО.
Заступник українського міністра закордонних справ Андрій Мельник, який донедавна був послом у Берліні, нагадав дописом у Twitter 23 січня, що Київ подавав Німеччині офіційне прохання на постачання бойових танків ще 03 березня 2022 року - на сьомий день російського вторгнення.
«Можливо настав час прискорити цей процес?», - запитав український посадовець.
Український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD 22 січня сказав, що невелика кількість німецьких танків не переламали б становища на полі бою, але посилила б моральний дух українських солдатів.
«Коли нам протистоїть російська армія, яка має тисячі танків, то жодна країна не вирішить проблем, надавши нам 10, 20 чи 50 танків, - сказав Зеленський, - але вони зробили б дуже важливу справу. Вони мотивували б наших солдатів воювати за наші цінності. Бо це показало б, що з нами увесь світ».
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- Голос Америки
Макрон не виключає можливості передачі Україні танків Leclerc
Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у неділю під Парижем президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості відправки танків Leclerc в Україну.
Макрон заявив на прес-конференції, що відправка танків не повинна загострювати ситуацію, має враховувати час, щоб навчити українців бути ефективними, і не має загрожувати власній безпеці Франції.
«Щодо Leclerc, я попросив міністра армії попрацювати над цим, але нічого не виключено», — сказав Макрон, додавши, що цей крок потрібно буде скоординувати з такими союзниками, як Німеччина, найближчими днями та тижнями, повідомляє USNews.
Шольц не став коментувати, чи погодиться Німеччина надати свої танки Leopard2.
Як раніше повідомляв Голос Америки, новий очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус скоро приїде до України. Про це він сказав виданню Bild am Sonntag в інтерв’ю, опублікованому в неділю.
«Безперечно те, що незабаром я поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів», - сказав міністр.
Він також зазначив, що Німеччина веде дуже тісний діалог щодо надання Україні танків Leopard, насамперед зі США.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричці.
В матеріалі використані джерела USNews.
- Голос Америки
Конгресмен-республіканець та сенатор-демократ закликали надати Україні американські танки Abrams
Конгресмен-республіканець Майкл Маккол, голова Комітету Палати представників із закордонних справ, сказав ABC «This Week», що якщо США запропонують Україні хоча б символічну кількість своїх важких бойових танків Abrams, це спонукатиме Німеччину також відправити свої Leopard 2.
«Лише одного» танка Abrams було б достатньо, щоб спонукати союзників, зокрема Німеччину, розблокувати власні запаси танків для боротьби з Росією, сказав Маккол.
«Навіть сказати, що ми збираємося поставити танки Abrams, буде достатньо», - додав він.
Сенатор-демократ Кріс Кунс сказав ABC, що настав час відкинути занепокоєння США щодо доставки Abrams:
«Я поважаю, що наші військові керівники вважають Abrams надто складною, занадто дорогою платформою, щоб бути такою ж корисною, як Leopard, але нам потрібно продовжувати співпрацю з нашими близькими союзниками та рухатися вперед впевнено».
Як повідомляв раніше Голос Америки, Глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччині заперечив будь-який зв'язок між наданням Україні американських та німецьких танків. На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо Leopard Ллойд Остін відповів:
“Немає зв'язку між наданням Abrams та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, - сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов'язаними.
Остін додав, що не має наразі оголошень про надання Україні американських танків Abrams М1.
“Ми наполегливо працюємо, щоб задовольнити українську потребу в танках та іншому броньованому транспорті. Велика Британія оголосила про намір надати Україні значну кількість танків “Challenger 2”, і це будуть перші важкі танки західного виробництва в Україні. Я вітаю наших британських союзників з ухваленням цього рішення”, - зазначив міністр оборони США.
Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу.
"Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи оборонної підтримки України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
В матеріалі використані джерела ABC
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