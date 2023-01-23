Росія втратила 180 000 загиблими та пораненими у війні, - Норвегія

За оцінками, оприлюдненими в неділю головнокомандувачем армії Норвегії, Росія на сьогоднішній день втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні, тоді як цифра для українців становить 100 000 військових і 30 000 загиблих серед цивільних.

"Втрати росіян починають наближатися до 180 000 убитих або поранених солдатів", - сказав начальник оборонного відомства Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв'ю TV2, не уточнюючи, як були підраховані ці цифри.

Норвегія, країна, яка межує з Росією, є членом НАТО з часу його заснування в 1949 році.

«Українські втрати, ймовірно, становлять понад 100 тисяч загиблих і поранених. Крім того, близько 30 тисяч мирних жителів України загинули в цій жахливій війні», — сказав норвезький генерал.

Москва та Київ місяцями не надають інформацію про втрати, яка б заслуговувала на довіру.

У листопаді голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що російська армія втратила понад 100 000 убитими або пораненими, "імовірно" така ж кількість жертв з українського боку.

Ці цифри неможливо перевірити незалежно.

Незважаючи на значні втрати, "Росія здатна продовжувати (цю війну) протягом досить тривалого часу", - сказав Крістофферсен у неділю, вказуючи на мобілізаційні можливості Москви та виробництво зброї.

«Найбільше хвилює те, чи зможе Україна утримати російську авіацію від участі у війні», — сказав він, додавши, що поки це вдається «завдяки українській протиповітряній обороні».

Більшість російських ударів за останні місяці були завдані ракетами великої дальності.

Норвезький генерал також закликав до швидкої поставки в Україну бойових танків, що поки що стримується переважно Німеччиною.

"Якщо вони збираються йти в наступ взимку, їм (українцям) це потрібно швидко", - додав Крістофферсен.

Попри наполегливі заклики України та кількох європейських країн, у п'ятницю Берлін відмовився поставити Києву свої танки Leopard.

Ці важкі танки є на озброєнні кількох інших європейських держав, включаючи Норвегію, але теоретично їхня поставка в Україну залежить від дозволу Німеччини.