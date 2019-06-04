Неправдою виявилось, що незаміжні жінки живуть довше і щасливіше

Минулого тижня у медіа та соцмережами масово поширилась новина про те, що "жінки, які не мають чоловіка та дітей, живуть довше і щасливіше, аніж сімейні".

Твердження базується на книзі Happy Every After (назву можна перекласти як: "І жили вони довго й щасливо") дослідника, що вивчає поведінкову психологію, Пола Долана. У ній він твердить, що проаналізував результати дослідження міністерства праці США щодо того, як живуть американці.

"Одружені люди щасливіші за інші підгрупи, але лише якщо їх запитують, коли їхні чоловік чи дружина разом з ними у кімнаті. Якщо їх немає у приміщенні, вони кажуть: неймовірно нещасні".

Але, як з'ясував економіст Грей Кімброу, автор книги неправильно розтлумачив дані дослідження. Річ у тому, що автор книги зробив свій висновок на основі відповідей даних респондентами під час опитування, де їх, як він помилково вважав, запитували про відчуття щастя спочатку у присутності дружини чи чоловіка, а потім виставляли їх за двері і перепитували респондента вже індивідуально. Насправжі ж опитування проводили телефоном, і письменник невірно розтлумачив внесену до тексту дослідження фразу "spouse absent", тобто "чоловік чи дружина відсутні".

Долан трактував як те, що чоловік, або дружина, респондента, чи респондентки, були відсутні у конкретний момент проведення дослідження. Насправді ж оригінальна доповідь мала на увазі, що подружжя більше не живе разом.

Кімброу також розкритикував висновки автора книги, базовані на зібраній інформації.

Коли журналісти вказали Долану на помилку, він відповів, що дійсно неправильно інтерпретував дані. Однак, загалом від своєї тези про те, що подружнє життя приносить більше щастя чоловікам, аніж жінкам, він не відмовляється.

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