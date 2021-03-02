Через пандемію жінки втрачають роботу частіше, ніж чоловіки - доповідь PwC

У 17 з 24 багатих країн, де минулого року зріс рівень безробіття, жінки частіше, ніж чоловіки втрачали роботу. На це вказує щорічний Індекс працюючих жінок, який підготувала компанія PricewaterhouseCoopers (PwC).

У звіті говориться, що робочі місця в секторах, де переважають жінки, таких як маркетинг і комунікації, будуть з більшою ймовірністю втрачені, ніж посади у фінансах, які займають чоловіки.

Тим часом, жінки витрачають в середньому на 7,7 годин в тиждень більше, ніж чоловіки, на неоплачувану роботу по догляду за дітьми - «другу зміну», яка майже еквівалентна роботі з повною зайнятістю і може привести до того, що деякі жінки вирішать звільнитися.

«Хоча кількість робочих місць повернеться до колишнього рівня, коли економіка відновиться, не факт, що це будуть ті ж робочі місця», - сказала Ларіс Стілоу, старший економіст PwC.

«Якщо не буде вжито заходів, спрямованих безпосередньо на усунення нерівного тягаря догляду за дітьми і на те, щоб дозволити більшій кількості жінок працевлаштуватися в секторах економіки, які розвиваються, жінки повернуться до меншої кількості робочих годин на тиждень, менш кваліфікованих і нижче оплачуваних робочих місць».

У звіті, в якому досліджувалися 33 країни, які входять до клубу багатих країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), говориться, що прогрес в досягненні гендерної рівності у сфері праці не почнеться до 2022 року.

Темп прогресу необхідно подвоїти, якщо багаті країни планують відновити втрати до 2030 року, говориться в доповіді. У ній також звучить заклик до урядів і бізнесу поліпшити доступ жінок до секторів економіки, що розвиваються, таких як штучний інтелект і поновлювані джерела енергії.

Лора Хінтон, менеджер по персоналу PwC, зазначила, що «першочергове значення має вирішення проблеми гендерного розриву в оплаті праці, а також розробка конкретних планів дій на тлі того, як підприємства зосереджуються на покращенні свого становища».

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