Наступна битва чемпіонок світу з футболу - проти гендерної дискримінації в оплаті праці

У березні футболістки подали до суду за гендерну дискримінацію в системі оплати для гравців чоловічої та жіночої збірних

У Нью-Йорку пройшов урочистий парад на честь перемоги жіночої збірної США з футболу на Чемпіонаті світу. Окрім привітань, натовп викрикував і гасла на підтримку рівної оплати праці для жінок.

Яскраве шаленство, кілограми конфеті та скандування: «USA!» - у центрі Мангеттена вітають переможниць Чемпіонату світу з футболу. Жіноча збірна США привезла з Франції свою четверту історичну перемогу подолавши у фіналі команду з Нідерландів 2:0.

Американські футболістки були найкращими на Чемпіонатах світу 99-го і 2003-го і 2015-го років. І цього разу вони також були фаворитками. Вони упевнено домінували над суперницями, виграючи у кожному матчі – від групових раундів до фіналу.

Але їхній успіх став приводом не лише для футбольних розмов. У березні футболістки подали до суду за гендерну дискримінацію в системі оплати для гравців чоловічої та жіночої збірних.

Чоловіча збірна США ніколи не піднімалась вище восьмого місця на Чемпіонатах світу, а на останній турнір навіть не змогла кваліфікуватись. Однак, їм платять за кожну гру, навіть якщо ті програють. Жіноча збірна, навпаки, має унормовану зарплату і менші бонуси. Тож, до прикладу, за 20 перемог жінки отримали б на понад 10% менше, ніж чоловіки.

Меґан Рапіно, спів-капітанка збірної США з футболу – поборниця прав ЛГБТ спільноти, гендерної рівності, та критикує президента за те, що він не думає про меншини та людей різних рас

Цій несправедливості, врешті, поклали край, принаймні, локально. Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо підписав указ про рівну оплату:

"Пояснити з економічної чи маркетингової точки зору, чому жінки у футболі мають отримувати менше, ніж чоловіки, не можна. Це не просто неправильно, це антиморально, неетично. Нью-Йорк стане першим, хто скаже футбольній лізі США та ФІФА: якщо не платитимете рівно чоловікам і жінкам, ви не можете мати бізнес у штаті Нью-Йорк".

Інший скандал стався в політичній площині. Зірка збірної Меган Рапіноу і президент Дональд Трамп – у відкритому протистоянні. Іще у січні вона заявила, що їхня команда не поїде на прийом до Білого дому, якщо переможе. Трамп відповів: "хай спочатку переможе, а потім говорить".

Після перемоги Рапіноу заявила: "Я свою частину договору виконала. Ми це зробили, ми перемогли. Я заявила публічно, думаю, більшість команди, якщо не всі, не хочуть їхати до Білого дому. Може, тому нам не надіслали запрошення, може, воно загубилось на пошті".

Спортсменка – поборниця прав ЛГБТ спільноти, гендерної рівності, та критикує президента за те, що він не думає про меншини та людей різних рас. Рапіноу заявила, що готова приїхати до Вашингтона на запрошення демократів у Конгресі.

Це неймовірне досягнення, це була захоплююча гра, я трохи її подивився

Чи команду таки запросять до Білого дому – невідомо. Попри суперечки, Трамп все ж привітав команду із перемогою: "Це неймовірне досягнення, це була захоплююча гра, я трохи її подивився".

Але на запитання журналістів про доцільність рівної оплати для футболістів і футболісток відповів: треба дивитись на успіхи команд і на популярність ігор.

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