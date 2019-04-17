У Нью-Йорку долають нерівність між пам'ятниками жінкам та чоловікам

Американські міста взялись відновлювати історичну справедливість і вшановувати постаті жінок. У Вашингтоні, до прикладу, зі 160 монументів лише 50 присвячені діячкам культури чи політики. У Нью-Йорку нерівність ще більша: з понад 150 пам’ятників визначним особистостям лише п’ять з них – на честь жінок.

У кожному із п’яти районів міста зведуть монументи жінкам за їхній внесок у життя міста. Кого саме вшанувати першою – влада запитала у самих жителів

Попри видатні здобутки у різноманітних аспектах суспільного життя – від мистецтва до руху за громадянські права – жіночі постаті часто у забутті.

Скоро цій нерівності покладуть край, обіцяє влада Нью-Йорка.

Фей Пенн, керівниця Women.nyc, розповідає: "Статуї встановлять по всьому Нью-Йорку у рамках зусиль міської влади досягти гендерного балансу, якого зараз не вистачає у багатьох аспектах життя міста. Нерівність існує в економіці, бізнесі, громадських місцях".

Ініціативу назвали "Вона будувала Нью-Йорк". У кожному із п’яти районів міста зведуть монументи жінкам за їхній внесок у життя міста. Кого саме вшанувати першою – влада запитала у самих жителів.

Фей Пенн, каже, що вони отримали понад 2000 відповідей і понад 300 імен: "У наступні три роки у Нью-Йорку зведуть п’ять монументів з цього списку".

У Центральному Парку з’явиться монумент Елізабет Кейді Стенон і С’юзан Бі Ентоні. Обидві відіграли провідні ролі у русі проти рабства, та за права жінок у 19-му столітті. На Центральному вокзалі зведуть скульптуру Елізабет Дженнінгс Грем. А в Брукліні увіковічнять Ширлі Чізолм.

Брюс Лінкольн, співзасновник Silicon Harlem, пояснює: "Ширлі Чізолм – одна з перших афро-американок у Конгресі, а також перша афро-американка, яка висувала свою кандидатуру на посаду президента, і вона досягла чималої підтримки в лавах демократичної партії".

У Квінсі встановлять пам’ятник джазовій співачці Біллі Голідей, а у Бронксі – лікарці Гелен Родрігес Тріас, яка стала першою керівницею латиноамериканського походження в Американській асоціації громадського здоров’я.

На острові Стейтен Айланд встановлять монумент Кетрін Волкер, яка протягом 30 років доглядала за маяком у нью-йоркській затоці. Вона та інші жінки з цього списку змінили Нью-Йорк. Тепер місто прагне віддати їм належне.

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