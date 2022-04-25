Один з найбільших журналів про рекламу у США поступився правами на випуск нового номера українським митцям

Американський культурний журнал Adweek вперше за 43 роки свого існування поступився правами на випуск нового номера українцям, щоб підтримати українську культуру в час війни.

У заяві редакторів видання мовиться: “Це безпрецедентний момент у 43-річній історії журналу. Ми, редактори, віддали контроль на публікацію номера. В результаті цього, 25 квітня 2022 року вийшов номер видання, створений повністю українськими митцями, чийого життя і добробуту торкнулась війна”.

Новий номер назвали “Українці про Україну”, над ним працювали разом понад 20 українців з усього світу, деякі з них - з України, де наразі йде війна.

Гостьовим головним редактором виступила Ганна Руденко, яка в Україні очолює видання SKVOT. Ілюстратор обкладинки - Володимир Манжос, учасник арт-дуету Interesni Kazki. Художник відомий тим, що поєднує естетику стародавніх майстрів зі сміливим сучасним мистецтвом, це його перша робота для обкладинки друкованого видання, - повиться у прес-релізі журналу Adweek.

В номер увійшли статті, художні ессе та інтерв’ю на тему української історії, про сучасну культуру та про людей, які живуть в Україні.

Прибутки, зібрані від цього номера, видання обіцяє витратити на оплату фрілансерських послуг митців, а решту - близько 75 тисяч доларів - надішлють на гуманітарну допомогу Україні через організації “Нова Україна” та “Українсько-американська координаційна рада”.

Журнал Adweek - американський тижневик із головним офісом у Нью-Йорку, що висвітлює теми ринку реклами, креативності, торговельних відносин між компаніями та клієнтами. Він існує з 1979 року.

Каннський кінофестиваль

Раніше стало відомо, що Каннський кінофестиваль на заклик українців змінив назву фільму, який відкриває цьогорічні покази.

Кінофестиваль мав відкритися фільмом “Z”. Хоча назва стрічки, як заявляють організатори, не має стосунку до російського війська, а сам фільм знімався до масштабного вторгнення в Україну, втім через однойменний символ російської окупації Український інститут звернувся до режисера фільму та Каннського кінофестивалю з проханням перейменувати картину.

Українців почули і тепер стрічка називатиметься “Cut” (переклад українською - “Ріж”).

Володимир Шейко, генеральний директор “Українського інституту” в інтервю “Голосу Америки” повідомив, у країнах Заходу зараз є великий попит на пізнання України та української культури.

“Ми бачимо величезну кількість запитів з усього світу на те, щоб ми їм порадили, що краще зараз українського показати: кіно, театр, виставки, візуальне мистецтво, музика, література, що може запропонувати Україна академічній спільноті, університетам світовим. Тобто цей запит є величезним, і ми заледве встигаємо його задовольняти і комунікувати з нашими партнерами”, - розповів Володимир Шейко.

“Ми розуміємо, що без солідарності міжнародної культурної спільноти, без їхньої підтримки, зокрема фінансової, українській культурній дипломатії, і культурі загалом, буде доволі не просто. … Ми всіляко закликаємо міжнародну спільноту планувати цю підтримку України не лише зараз, коли йде гаряча фаза війни, але й на кількарічну перспективу, коли нам доведеться відбудовувати країну, коли нам доведеться проходити через складні, в тому числі, й економічні обставини в країні. Тому ми сподіваємось, що ця солідарність не буде ситуативною, а довгостроковою”, - додав очільник “Українського інституту” .

Український Інститут також звернувся до Каннського фестивалю з проханням зняти з цьогорічного показу фільми російських режисерів, які не засуджують військове вторгнення Росії в Україну. Відповідь активісти поки не отримали, - повідомив Шейко.