CNN подало до суду на Трампа за позбавлення журналіста акредитації

CNN подало до суду проти президента Трампа та деяких його помічників. Агенція прагне негайно відновити доступ кореспондента CNN Джима Акости до Білого дому. В позові йдеться, що позбавлення акредитації Акости порушило права, передбачені першою та п'ятою поправками до Конституції США.

Зокрема, CNN висунуло звинувачення проти Трампа, голови служби президента Джон Келлі прес-секретаря Сари Сандерс, заступника голови служби з питань комунікацій Білла Шайна, директора таємної служби Рендольфа Аллеса та посадовця таємної служби, який забрав перепустку Акости, йдеться в повідомленні мережі.

Сара Сандерс заявила, що адміністрація буде "рішуче захищатись".

Правники заявляють, що мережа має великі шанси на успіх в суді, пише The Washington Post. "Гадаю, це справді потужний позов, - говорить Флойд Абрамс, юрист, який спеціалізується на захисті першої поправки до Конституції США, яка захищає свободу слова.

Низка інших журналістів висловлювалась на підтримку Акости після конфлікту між ним та Трампом. У своїй заяві, виданій 13 листопада президент Асоціації кореспондентів при Білому домі Олівер Нокс заявив, що організація "рішуче підтримує" CNN в питанні доступу. Він заявив, що позбавлення Акости акредитації було "неспівмірною реакцією" на інцидент. "Президент США не має довільно обирати хто буде висвітлювати його діяльність".

Акоста та Трамп обмінялись різкими зауваженнями під час прес-конференції президента 7 листопада. Акоста намагався задати питання про майбутнє розслідування стосовно дій Росії, яке провадить спецпрокурор США Роберт Мюллер і Трамп різко відреагував назвавши журналіста "грубою і жахливою особою".

Трамп відхилив питання Акости і стажерка Білого дому зробила спробу забрати мікрофон у журналіста, однак, Акоста не одразу віддав його, сказавши: "вибачте, пані".

Після прес-конференції Білий дім відкликав допуск ЗМІ Акости, а речниця Сандерс повідомила в Twitter, що він поводився невідповідно "руками відхиливши" стажерку і забравши забагато часу у інших журналістів, коли наполягав на тому, щоб президент відповів на його питання.

"Президент Трамп вірить у важливість вільної преси, очікує на важкі питання і вітає такі питання до нього та його адміністрації, - написала вона. – Ми, однак, не будемо терпіти, коли журналіст руками відштовхує молоду жінку, яка просто намагається виконувати свою роботу в Білому домі в якості стажерки".

Дивіться також: Джорджа Буша-молодшого нагородили медаллю Свободи