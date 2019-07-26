Як я побувала на зборах мешканців будинку в США і дізналась, хто фотографує сміття в Америці

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

- Не розумію, чи так важко надати звітні цифри: прихід – видатки?! – говорить енергійна середнього віку жінка.

- Ми керуємося діючими правилами, - відповідає головуюча.

- У мене питання, - тягне руку чоловік похилого віку, який до того мовчав - Давайте не відхилятись від порядку денного!

- Я 100 відсотків на вашому боці, - підтверджує головуюча і швидко починає зачитувати: "затвердження протоколу попередніх зборів, зміни до будинкових правил, зміни до правил оплати... "

- Все ж Марта, здається, має на увазі цифри витрат, – вступає чоловік по-молодше, який до того з олівцем вивчав нові правила будинку, розіслані правлінням.

Цю розмову я почула на зборах асоціації співвласників багатоквартирного будинку у передмісті Вашингтона, американської столиці, але вона дуже нагадала мені розмови на зборах ОСББ (організації співвласників багатоквартирного будинку) на одному з київських масивів, у яких я брала участь.

Переїзд до власного помешкання - це не лише радісний клопіт, але і можливість дізнатись про те, які правила спільного проживання діють у США та як спілкуються співмешканці. Традиційно американці надають перевагу приватним будинкам. Втім, через зростання населення мегаполісів і подорожчання житла після кризи 2008-2009 років, традиційний для Америки поділ міста на діловий центр (downtown) та житлові райони (suburbs) стає не таким різким. Квартири перестають бути виключно житлом для малозабезпечних і все більше американців з середнього класу надають перевагу проживанню на невеликій площі в межах міста, населення якого швидко зростає.

Мені пощастило жити в одному з небагатьох багатоквартирних будинків у затишному районі вашингтонського передмістя. Ми переїхали у нову квартиру не так давно, але одразу відчули себе частиною громади. Сусіди прийняли нас дуже приязно, подекуди, як на мене, аж занадто. Коли ми переїжджали і переносили речі, до нас вибігла сусідка, відкрила нам двері і зауважила, що вона побачила нас у вікно своєї квартири і вийшла допомогти нам притримати двері.

Тим більше мені було цікаво побачити, які відбуваються збори Home Owners Association – аналогу українського ОСББ, адже труби, сміття, прибудинкова територія – марудні питання, які зачіпають кожного і можуть зіпсувати відносини навіть між найприємнішими людьми. Ось деякі речі, які привернули мою увагу на перших зборах американського ОСББ.

Навіщо ОСББ церква?

Дрібничка, яка насправді не так уже і мало важить – це питання, де проводити зібрання. В Києві збори зазвичай відбувались біля під'їзду. У Вашингтоні ж я мусила двічі перечитати оголошення, бо не одразу зрозуміла, де саме відбуватимуться збори, – в місцевій церкві. Священик залишив для ОСББ ключі від церковної кімнатки біля молитовної зали, де зазвичай проводиться недільна школа. Затишне, чисте приміщення створює гарну атмосферу. Також важлива, особливо для учасників більш похилого віку, можливість посидіти, а не стояти біля парадного.

Починаємо з позитиву

Навіть на зборах ОСББ, я ще раз переконалась, - позитивне мислення, оптимізм, налаштованість на краще – справді частина американської культури. А що може бути приємніше для власника квартири, ніж ще раз почути, наскільки мудро він зробив придбавши житло саме в цьому будинку? Звіт правління, з якого почались збори, насамперед стосувався позитиву. Головуюча навела цифри: ринкова ціна за квадратний метр подібної квартири, тенденції зростання, ціни на оренду подібних квартир в районі. "I feel good", - підсумувала одна з учасниць.

Більше довіри – менше звітності

Сама звітність ОСББ була організована не так оперативно і чітко, як у Києві, де ми отримували детальний звіт про всі грошові потоки за поточний період. Тут основні суми – прихід, видатки, резерв за рік – вказувались в протоколі зібрання і нам нам озвучили ці три цифри за минулий рік, пообіцявши надати дані оперативно тим, хто має бажання їх отримати. Про поточні цифри навіть не йшлося. Я трохи засумувала за табличками Excel, які ми мали на Харківському.

​Страхувальники, юристи – треті не зайві в управління будинком

Менша звітність перед мешканцями компенсується для асоціації постійними звітами перед страхувальниками, переговорами з обслуговуючими організаціями.

Асоціація пильно слідкує, щоб її рейтинг в страховій компанії був високий - на рівні потрійного А. Щоб забезпечити цей рейтинг і знизити платежі, асоціація повсякчас підтримує контакт зі страхувальниками і в розлогих листах пояснює, яку роботу проводять, щоб не було проблем з утриманням будинку.

На страхувальників покладаються і на випадок капремонту. Так, під час зборів, мешканцям порадили перевірити, чи є у нас в страховій угоді покриття на випадок "втрату доступу до послуг", щоб страхова сплачувала за оренду житла, якщо будинок поставлять на капремонт.

Спілкування з обслуговуючими організаціями - окремий клопіт. Наприклад, якщо приватна компанія, що займається вивозом сміття, має вивозити лише господарське сміття, то вона фотографує викинуті великі речі і виставляє окремих рахунок за те, що вона їх забрала.

Сперечатись з ОСББ у США – дороге задоволення, як для того, хто сперечається, так і для інших мешканців будинку, адже вирішення суперечок відбувається через юристів, з якими ОСББ має контракт і послуги яких оплачуються з загальних коштів на утримання будинку.

Все ж коштовні послуги юристів не зупиняють американців від суперечок з асоціацією з питань, які часто розпочинаються з побутових дрібниць, але можуть перерости у великі судові справи. З історії таких суперечок: мешканець містечка Боуї в Меріленді витратив 33 000 доларів на юристів у справі 1992 року, щоб довести, що вимога асоціації співвласників придбати всім однакові поштові скриньки за 500 доларів є несправедливою. В 1992 році Джеффра ДеМарко збанкрутував і був змушений продати свій будинок через вартість послуг юристів у 70 000 доларів в суперечці з асоціацією, яка доводила, що кількість трояндових кущів на його ділянці – завелика.

Правила в США - більш усталені і їх дотримання спирається на правову систему з багаторічними традиціями, але співмешкання в будинку не може бути застраховане від нештатних ситуацій, бо йдеться про щоденне життя і спілкування зовсім різних людей.