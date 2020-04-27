Низькі ціни на нафту сприятимуть демократизації Росії, позбавлять її можливості вести війни - експерт

Тривале збереження низьких цін на нафту може прокласти шлях до дестабілізації Росії, створити сприятливі умови для її демократизації, і позбавить Москву коштів для ведення воєн за своїми кордонами. Про це у колонці для The Hill пише відомий експерт-міжнародник Андерс Аслунд.

Аслунд відносить Росію, разом з Іраном, Венесуелою та Іраком, до кола авторитарних країн, на які низькі ціни на нафту можуть вплинути негативно.

"Дестабілізація будь-якої із цих авторитарних держав імовірно буде благом для демократії. Послаблення нафтодержав також стало би благом для миру, бо мало хто витрачає стільки ж на озброєння, або переслідує настільки ж агресивну військову політику, як вони", - пише Аслунд.

Як відзначає Бі-Бі-Сі, бюджет Росії на 2020-й рік складено з врахуванням ціни нафти марки Urals на рівні 42,45 долара за барель. Нині ж російська нафта значно нижче цієї позначки. Низькі ціни на нафту означають дефіцит бюджету Російської Федерації.

Аслунд закликає уряд США не вдаватись до заходів спрямованих на порятунок американських нафтових компаній, які перебувають у скруті через падіння глобальних цін на нафту.

20-го квітня впливий американський сенатор-республіканець Джим Інхофф (Jim Inhoffe) висловив стурбованість тим, що наповнення світового ринку нафти продукцією США та Саудівської Аравії може бути спробою зруйнувати американські компанії.

"Росія та Саудівська Аравія надалі заливають глобальний ринок нафти - я вбачаю у цьому зусилля спрямовані на те, щоб зруйнувати американських виробників нафти та газу. Сьогодні я відправив листа міністру торгівлі США Россу з вимогою продовжувати розслідування їх практик спрямованих проти конкуренції", - заявив Інгофф.

Між тим аргументи Аслунда щодо демократизації у Росії прокоментував Ерік Гонц, експерт американського "Центру міжнародного приватного підприємництва". Гонц вказує, що країни залежні від нафти зазнають значних соціальних та економічних потрясінь із "жахливими наслідками, - твітує Гонц. - Варто поглянути хоча б на середню тривалість життя чоловіків у Росії 90-х. Це перший доказ. Я також не впевнений, що мільйони дітей, які бачили, як їх батьки втрачали хоч якусь стабільність, яку мали до того, ставали жертвами алкоголізму, чи наркоманії, виживали завдяки продуктовим талонам, чи бартеру, погодилися б з тим, що це були належні жертви заради "демократії" при Єльцині", - твітує Гонц.

Дивіться також: Як у зачиненому через коронавірус австралійському зоопарку доглядають за тваринами