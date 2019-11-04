Кілімнік, якого у США пов'язують з розвідкою РФ, просував теорію, що Україна зламувала сервер демократів, - документи

Саме Костянтин Кілімнік, якого у США звинувачують у зв'язках з російською розвідкою, просував теорію, що Україна вчинила хакерський напад на сервер Демократичної партії США під час американських президентських виборів 2016 року. Про це йдеться в документах слідства Міністерства юстиції США, яке проводив спецпрокурор США Роберт Мюллер.

"Ґейтс згадав слова Манафорта про те, що хакерський напад, ймовірно, провели українці, а не росіяни, що повторювало те, що часто говорив Кілімнік", - йдеться в частині оприлюднених свідчень Ріка Ґейтса, партнера Пола Манафорта.

Розвідка США встановила, що Росія, а не Україна стоїть за цим хакерським нападом.

Теорію про те, що за нападом стоїть Україна повторював Пол Манафорт, колишній очільник передвиборчого штабу Дональда Трампа. Так, відповідно до оприлюднених документів, Манафорт ще влітку 2016 року говорив, що саме Україна, а не Росія відповідальна за злам сервера Національного комітету демократичної партії, про що в інтерв’ю з ФБР розповів його заступник Ґейтс.

Міністерство юстиції оприлюднило документи після рішення суду за позовами американських ЗМІ BuzzFeed та CNN. Кожного місяця Міністерство буде оприлюднювати нову партію документів протягом наступних восьми років.

Раніше стало відомо про те, що в серпні 2016 року Кілімнік зустрічався з Манафортом для обговорення так званого "мирного плану" для України, що передбачав би повернення до країни Віктора Януковича. "Костянтин Кілімнік заступник Манафорта, пов'язаний з російською розвідкою, був у Вашингтоні на інавгурації Трампа і зустрічався з Манафортом стосовно мирного плану між Росією та Україною, який, як ми знаємо, передбачав роль для проросійського колишнього президента Януковича", - писав журналіст The New York Times Кеннет Вогель у Twitter за результатами судового розгляду справи Манафорта у США в лютому.

Тоді ж під час судового розгляду, прокурор Ендрю Вейсман заявив, що Манафорт "докладав надзвичайних зусиль", щоб "... не надавати доказів, які могли б бути використані проти пана Кілімніка"

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