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Пентагон викидає більше парникових газів, ніж Португалія – дослідження

  • Голос Америки
Будівля Пентагону в Вашингтоні

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Викиди парникових газів Пентагону, установи, що опікується збройними силами США, досягли 59 мільйонів тон в 2017 році. Про це йдеться в дослідженні університету Брауна, проведеного в рамках проекту "Ціна війни".

Біля 70% енергії споживається збройними силами США під час згоряння авіаційного та дизельного палива при перекиданні американських військових та озброєння.

Міністерство оборони США найбільше в світі споживає викопного палива серед організацій, що чинить значний вплив на зміну клімату, говорять науковці.

Якщо б Пентагон був країною, він був би на 55-му місці серед найбільших забруднювачів повітря парниковими газами, говорить Нета Кроуфорд, співавтор дослідження та політолог Бостонського університету.

"Є значна можливість зі скорочення викидів", - додає вона.

Найбільшим забруднювачем повітря парниковими газами є Китай, згідно до даних Глобального вуглецевого атласу.

Пентагон втілює низку ініціатив зі зменшення викидів парникових газів у атмосферу.

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Час-Тайм. На Капітолійському пагорбі у Вашингтоні - українські дні
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Час-Тайм. На Капітолійському пагорбі у Вашингтоні - українські дні

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