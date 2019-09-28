Мегаполіси мають будувати інфраструктуру, готуючись до зміни клімату - Goldman Sachs

Зміна клімату становить загрозу для світових мегаполісів, через збільшення кількості бурь, потеплішання клімату, підвищення рівня моря. Про це йдеться в досліджені Інституту світових ринків при міжнародному банку Goldman Sachs, пише Business Insider.

Підвищена кількість бурь несе особливу небезпеку для Нью-Йорка, Токіо та Лагоса. А Маямі, Олександрія, Дака та Шанхай - під загрозою затоплень, бо ці міста розташовані на висоті менше 11 метрів над рівнем моря.

В банку закликали великі міста вже зараз готуватись до змін клімату. "Адаптація міст має спричинити до однієї з найбільших розбудов інфраструктури в історії. Масштабність задачі ймовірно потребуватиме інноваційних джерел фінансування", - йдеться у звіті.

Серед основних загрозливих наслідків зміни клімату, експерти відзначають:

- підвищення температур може призвести до танення вічної мерзлоти, виділення великої кількості вуглекислого газу в атмосферу;

- ризик паводків для міст, які вже потрепали від стихії, значно підвищиться;

- через підвищення температур, хвороби, характерні для тропічного клімату і де корінні мешканці часто мають до них імунітет, можуть поширитись на інші регіони;

- тваринництво зазнає впливу більш теплого клімату, а життя в океанах опиниться під впливом окислення. Окислення океанів вже спричиняє зменшення кількості коралів;

- вже у 2025, половина населення світу проживатиме в регіонах, що потерпатимуть від нестачі води.

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