ООН: війна в Україні може зірвати плани подолання зміни клімату

Війна Росії проти України може зірвати досягнення цілей із уповільнення зміни клімату, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на конференції з питань зміни клімату в понеділок.

"Наслідки російської війни в Україні створюють ризик зриву світових ринків продовольства та енергетики і матимуть значний вплив на питання зміни клімату. Основні економіки залучають все можливе, щоб замінити викопне паливо з Росії, короткострокові заходи можуть створити довгострокову залежність від викопного палива і закрити вікно можливостей щодо обмеження зростання температи 1,5 градусів Цельсію до 2100", - заявив посадовець.

В Лондоні розпочалося двотижневе засідання Міжурядової панелі ООН зі змін клімату. Серед учасників - представники майже 200 країн.

Гутерріш назвав "божевіллям" і "взаємним гарантованим знищенням" залежність світу від викопного палива. Він закликав країни "прискорити виведення із вжитку вугілля та всії видів викопного палива", щоб досягнути енергобезпеки.

Після нового збройного вторгнення Росії до України, США запровадили ембарго на імпорт нафти, газу та інших енергоресурсів з Росії. Питання обмеження поставок російських енергоресурсів до Європи буде обговорюватись і на зустрічах ЄС цього тижня, а також під час візиту до Брюсселя президента США Джо Байдена, говорять оглядачі.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в понеділок закликав ЄС посилити санкції проти Росії в енергосфері.

"Неможливо уникнути перемовин щодо енергосектору і ми можемо говорити про нафту як про найбільше джерело надходжень до російського бюджету", - заявив посадовець перед початком зустрічей в Брюсселі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про нереалістичність повного ембарго на імпорт російських енергоресурсів на даному етапі, адже багато європейських країн залежать від російських нафти та газу.