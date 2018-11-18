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Зниклу рік тому аргентинську субмарину знайшли на дні Атлантики

Субмарина "Сан Хуан" в порту Буенос-Айреса. Знімок зроблено 2 червня 2014 року.

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Аргентинський підводний човен, який зник рік тому недалеко від атлантичного узбережжя, знайшла приватна пошукова компанія. Про це з посиланням на міністерство оборони країни повідомляє агентство Reuters.

На борту субмарини перебували 44 людини.

Субмарину «Сан-Хуан» на глибині 907 метрів в каньйоні на дні Атлантичного океану виявили фахівці приватної компанії Ocean Infinity. За словами міністра оборони Аргентини Карлоса Аґуада, хвіст човна частково "підірваний".

Міністр не зміг «ні підтвердити, ні гарантувати» того, що судно піднімуть на поверхню, але повідомив, що уряд "не має засобів, щоб підняти субмарину".

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Рай перетворився на пекло: ціле місто згоріло внаслідок лісових пожеж в Каліфорнії. Відео
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Рай перетворився на пекло: ціле місто згоріло внаслідок лісових пожеж в Каліфорнії. Відео

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