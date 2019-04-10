Астрономам вперше вдалось отримати зображення чорної діри

Зображення чорної діри та її тіні було зроблено вперше. Зображення отримали з використанням міжнародної мережі радіотелескопів, Event Horizon Telescope (EHT), повідомляє американське космічне агентство НАСА.

На отриманому зображенні видно тінь супермасивної чорної діри в центрі галактики M87, розташованої за 55 мільйонів світлових літ від Землі.

Ця чорна діра у 6,5 мільярда разів перевищує Сонце за масою.

Чорна діра має надзвичайну густину, і через це не відбиває світла. Будь-що, що наближається до чорної діри, буде поглинуто, через неймовірно велику гравітацію.

За визначенням, чорну діру не можна побачити, але гарячий диск матерії, який її оточує – яскраво світиться. На яскравому тлі такого диска, видається, що чорна діра має тінь. йдеться у повідомленні НАСА.

Для того, щоб зробити зображення, знадобилось вісім наземних радіотелескопів по всьому світові, які взаємодіяли, як єдиний телескоп розміром з усю планету.

"Це чудове досягнення команди ЕНТ, - говорить Пол Герц, директор підрозділу астрофізики НАСА в Вашингтоні. – декілька років тому, ми думали, що потрібно буде побудувати величезний космічний телескоп, щоб зробити зображення чорної діри. Примусивши радіотелескопи по всьому світові працювати як один інструмент, ЕНТ це довело десятиліття до строку".

Науковці сподіваються, що це зображення дозволить зробити нові відкриття в результаті досліджень всієї гами променів на зображенні чорної діри M87.

Дивіться також: У Лос-Анджелесі пройшов фестиваль української писанки